Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Žádný dopravce nechce létat z Brna do Frankfurtu, nikdo se nepřihlásil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem, jak ji poptávalo Brno společně s Jihomoravským krajem. Uvedl to mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Žádný dopravce nechce létat z Brna do Frankfurtu, nikdo se nepřihlásil

Žádný dopravce nechce létat z Brna do Frankfurtu, nikdo se nepřihlásil

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Hokejisté Brna porazili po nájezdech Mladou Boleslav 3:2, rozhodl Čajkovič
Hokejisté Brna porazili po nájezdech Mladou Boleslav 3:2, rozhodl Čajkovič
Která místa máte rádi a kde vás něco trápí? Brno znovu tvoří pocitovou mapu
Která místa máte rádi a kde vás něco trápí? Brno znovu tvoří pocitovou mapu

Brno zjišťuje, jak se lidé ve městě cítí. Nová anketa nabízí možnost říct, která místa mají obyvatelé rádi...

Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí
Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí

Scénu jako z hororového filmu si prožil zahraniční turista, který se ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu v...

Kam o víkendu na jižní Moravě? Za světelným uměním, architekturou či na dostihy
Kam o víkendu na jižní Moravě? Za světelným uměním, architekturou či na dostihy

O prvním říjnovém víkendu to v Brně a okolí ožije naplno. Vyrazit můžete za světelným uměním do ulic, na...

Kolona zkomplikovala cestu do porodnice. Policisté rodičům razili cestu Brnem
Kolona zkomplikovala cestu do porodnice. Policisté rodičům razili cestu Brnem

Cesta do porodnice se pro nastávající rodiče změnila v boj s časem. Jejich auto uvízlo v koloně a budoucí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.