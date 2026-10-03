Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem

Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkemZdroj: MČ Brno-Bosonohy
Článek byl publikován 03.10.2026 13:00
Chtěl odvést pozornost, ale dosáhl pravého opaku. Muž v Brně začal v úterý večer strážníkům zničehonic...
Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad...
Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3:2 po samostatných nájezdech. Ve čtvrté...
Brno zjišťuje, jak se lidé ve městě cítí. Nová anketa nabízí možnost říct, která místa mají obyvatelé rádi...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Hustopečské mandloně budou pod drobnohledem. Vědci prozkoumají celkovou kondici sadů
- Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant
- Žádný dopravce nechce létat z Brna do Frankfurtu, nikdo se nepřihlásil
- Hokejisté Brna porazili po nájezdech Mladou Boleslav 3:2, rozhodl Čajkovič