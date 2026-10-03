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Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem

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Městská část Brno-Bosonohy dokončila jednu z významných investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl tam přírodní park s vodní plochou Bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek. Lokalita prošla čtyřletou proměnou a vyšla na 13,2 milionu korun.
Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem

Historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem

Zdroj: MČ Brno-Bosonohy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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