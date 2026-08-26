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Britové vlevo, Evropa vpravo. Za rozdělení světa nemohou auta, ale dějiny

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Člověk přiletí do Londýna, vyjde z letiště a první kilometry stráví potlačováním pocitu, že se všichni kolem něj rozhodli jezdit špatně. Brit přijíždějící do Francie pravděpodobně prožívá něco podobného. Na jedné straně Lamanšského průlivu se auta drží vlevo, na druhé vpravo, volant se přestěhuje na opačnou stranu vozu a kruhový objezd se začne točit opačným směrem.
Britové vlevo, Evropa vpravo. Za rozdělení světa nemohou auta, ale dějiny

Britové vlevo, Evropa vpravo. Za rozdělení světa nemohou auta, ale dějiny

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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