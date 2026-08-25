Za kouření za volantem můžete dostat 1 500 – 5 000 Kč pokuty. Většina Čechů to vůbec netuší

Dlouhá cesta po dálnici, kolona ve městě, ruka automaticky sahá po cigaretě. Pro tisíce řidičů naprosto běžná situace. Málokdo ale tuší, že právě tahle rutina může vést k pokutě v řádu tisíců korun. A nejde jen o klasické cigarety – elektronické vaporizéry spadají do stejné kategorie.
Paradoxně samotné kouření za volantem český zákon výslovně nezakazuje. Pokud sedíte v osobním autě a máte v ruce cigaretu, automaticky se nedopouštíte přestupku. Jenže tady začíná past, do které spadá spousta motoristů.
Legislativa totiž jasně říká: řidič musí plně sledovat provoz a věnovat se řízení. A právě tady kouření začíná být problém. Podle dopravních expertů zabere zapálení cigarety průměrně deset vteřin – při rychlosti 130 km/h auto za tu dobu ujede víc než 360 metrů prakticky bez dozoru.
Popel v klíně a pokuta v tisících
Nejnebezpečnější okamžiky? Hledání zapalovače mezi sedačkami, odklepávání popela, nebo moment, kdy vám žhavý nedopalek spadne do klína. Reflexivní pokus zachránit situaci – lovení hořící cigarety pod nohama za plné jízdy – bývá častou příčinou vážných havárií.
Pokud hlídka zjistí, že jste kvůli manipulaci s cigaretou přestali sledovat silnici, pokuta na místě činí až 1 500 korun. Ve správním řízení se částka vyšplhá na 2 000 až 5 000 korun. Trestné body se sice nepřipisují, ale jen do chvíle, než způsobíte nehodu.
Dojde-li ke karambolu, horní hranice pokuty se může zdvojnásobit. Při zranění osob hrozí navíc zákaz řízení. A pozor – vyhození nedopalku oknem je samostatný přestupek. Pokud by žhavý zbytek způsobil požár, může vás to stát až 25 tisíc korun podle zákona o požární ochraně.
Kde cigaretu rozhodně nechte doma
Existují situace, kdy je kouření za jízdy zakázáno absolutně a bez výjimek. Platí to pro motorkáře, cyklisty, řidiče autobusů a taxikáře během přepravy cestujících. Tady zákon nedává prostor k výmluvám – kouříte, dostanete pokutu, bez ohledu na to, jestli jste sledovali provoz.
Zajímavé je srovnání s mobilním telefonem. Zatímco u cigarety musí policie prokázat, že vás vyřadila ze soustředění, u mobilu stačí samotný fakt, že ho držíte v ruce. Pokuta? Na místě 2 500 až 3 500 korun, ve správním řízení 4 000 až 10 000 korun plus čtyři body do karty řidiče.
Elektronické cigarety představují o něco menší riziko než klasické – odpadá manipulace s ohněm a horkým popelem. Princip posuzování je ale stejný: rozhoduje, zda vás odvedly od řízení.
V řadě evropských zemí jdou ještě dál. V Rakousku, Itálii či Německu nesmíte kouřit v autě, pokud v něm cestují děti nebo těhotné ženy – pokuty tam dosahují stovek až tisíců eur. Česká legislativa takovou ochranu zatím nezná.
Nejbezpečnější řešení? Nechat cigaretu na plánovanou přestávku na odpočívadle. A pokud už za jízdy kouříte a stane se nepříjemnost, nepodléhejte panice. Udržte směr, plynule zpomalte, zastavte na bezpečném místě. Lovit hořící nedopalek za plného provozu se nevyplácí – ani finančně, ani zdravotně.
Zdroje článku: autosalon.tv, zakonyprolidi.cz, BESIP - Mobil, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová