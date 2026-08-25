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Za kouření za volantem můžete dostat 1 500 – 5 000 Kč pokuty. Většina Čechů to vůbec netuší

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Zapálíte si při řízení? Možná vás překvapí, že to může skončit pokutou až pět tisíc korun. Zákon sice kouření v autě přímo nezakazuje, jenže stačí okamžik nepozornosti – a máte problém.
Za kouření za volantem můžete dostat 1 500 – 5 000 Kč pokuty. Většina Čechů to vůbec netuší

Za kouření za volantem můžete dostat 1 500 – 5 000 Kč pokuty. Většina Čechů to vůbec netuší

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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