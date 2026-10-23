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Brdy slaví deset let jako chráněná krajinná oblast

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Přesně deset let uplynulo od chvíle, kdy Brdy přestaly být uzavřeným vojenským újezdem a proměnily se v chráněnou krajinnou oblast přístupnou veřejnosti. U příležitosti…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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