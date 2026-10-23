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Bleskový strouhaný koláč s tvarohem má křupavý povrch a kakaové těsto

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Strouhaný koláč patří mezi ty recepty, které se předávají z generace na generaci a není divu. Kakaové těsto je jemné a křehké, tvarohová náplň nadýchaná díky sněhu z bílků a výsledek není ani těžký, ani přeslazený. Přesně takový koláč, jaký si člověk představí pod slovem domácí.
Strouhaný koláč

Strouhaný koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Strouhaný koláč s křupavou vrstvou, který na stole nevydrží ani hodinu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 01:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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