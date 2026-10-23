Bleskový strouhaný koláč s tvarohem má křupavý povrch a kakaové těsto

Strouhaný koláč patří mezi ty recepty, které se předávají z generace na generaci a není divu, proč tomu tak je. Kakaové těsto je jemné a křehké, tvarohová náplň nadýchaná díky sněhu z bílků a výsledek není ani těžký, ani přeslazený. Přesně takový koláč, jaký si člověk představí pod slovem domácí. Tvaroh v pečení: proč se mu vyplatí dát šanci
se v Tvaroh objevuje pořád, jen se o něm moc nemluví. V koláčích přitom dělá velkou práci. Náplň zjemní, přidá jí lehce nakyslou chuť a taky pevnost, kterou samotná vejce s cukrem nezajistí. české kuchyni Polotučný tvaroh v kostce se tady hodí víc než měkký kelímkový. Nepouští tolik syrovátky, náplň pak méně teče, lépe drží a spodní vrstva těsta zůstane v lepší kondici. Recept na tvarohový strouhaný koláč
Ingredience pro přípravu
Těsto: Hladká mouka-400 g Máslo-250 g (studené) Moučkový cukr-100 g Kakao-3 lžíce Kypřicí prášek do pečiva-1 sáček Vanilkový cukr-1 sáček Žloutek-1 ks Vlažné mléko-4 lžíce
Náplň: Tvaroh polotučný (v kostce)-750 g Moučkový cukr-300 g Žloutky-3 ks Vanilkový cukr-1 sáček Vanilkový pudink (prášek)-1 sáček Bílky-4 ks Foto: Cooky.cz, Strouhaný koláč s křupavou vrstvou, který na stole nevydrží ani hodinu Postup přípravy strouhaného koláče s tvarohem
1. Na vál, případně do větší mísy, nasypte mouku, moučkový cukr, kakao, kypřicí prášek a vanilkový cukr. Suché věci krátce promíchejte. Kakao se pak nerozpráší po kuchyni až ve chvíli, kdy začnete hníst.
2. Přidejte studené máslo pokrájené na menší kostky, žloutek a vlažné mléko. Těsto zpracujte rychle a dohladka. Není potřeba ho dlouho převalovat v rukou, máslo by povolilo a těsto se začne lepit.
3. Hotové těsto zabalte do fólie a dejte na 30 minut do ledničky. Když není čas, dá se pomoci i 15 minutami v mrazáku.
Příprava náplně
4. Do mísy vložte suroviny na náplň:
tvaroh, moučkový cukr, žloutky, vanilkový cukr a prášek z vanilkového pudinku. Elektrickým mixérem je vyšlehejte na hladký krém bez větších hrudek.
5. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Mísa i metly musí být čisté a suché, mastnota nebo kapka vody dokážou výsledek zbytečně pokazit.
6. Sníh vmíchejte do tvarohového krému opatrně, nejlépe stěrkou nebo vařečkou. Nabírejte hmotu odspodu nahoru, nešlehejte ji znovu. Vzduch, který se do bílků dostal, se má v náplni udržet.
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7. Troubu předehřejte na
180 °C, u horkovzdušné trouby stačí 160 °C. Plech velký zhruba 30 × 40 cm vymažte máslem a vysypte moukou.
8. Vychlazené těsto rozdělte na dvě přibližně stejné části. První část nastrouhejte nahrubo přímo na plech. Nemusí vzniknout dokonale rovná plocha, stačí rovnoměrně pokryté dno.
9. Na nastrouhané těsto nalijte tvarohový krém a rozetřete ho ke krajům. Pokud se někde udělá vyšší místo, srovnejte ho stěrkou.
10. Druhou polovinu těsta nastrouhejte nahrubo na náplň. Není nutné zakrýt každý centimetr tvarohu; malé mezery ničemu nevadí a při pečení se povrch částečně spojí.
11. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte asi
40 minut. Upečený koláč má lehce zlatavý povrch a okraje se začínají odtahovat od plechu.
12. Po vytažení z trouby ho nechte na plechu úplně vychladnout. Teplý se krájí hůř, láme se a náplň se ráda táhne za nožem.
13. Před podáváním ho můžete poprášit moučkovým cukrem. Kdo chce, přidá na talíř lžíci zakysané smetany, k tvarohu sedí překvapivě dobře.
Foto: Cooky.cz, Strouhaný koláč s křupavou vrstvou, který na stole nevydrží ani hodinu Naše tipy na úpravy, aby nebyl nudný
Kakao dodá těstu tmavší barvu a příjemně křehký charakter. Když ho vynecháte, dostanete světlou verzi, která se dobře kombinuje s ovocem. Na tvarohovou náplň se dá před strouháním horní vrstvy rozházet hrst borůvek nebo pár jahod nakrájených na menší kousky. V troubě se ovoce zapeče do krému a přidá mu trochu kyselosti, což u sladší náplně funguje.
Zakrytý koláč vydrží v ledničce až tři dny a postupně ještě zvláční. Jenže většinou se k tomu třetímu dni ani nedostane, zvlášť když se nakrájí na menší kostky a zůstane chvíli stát na lince. Z praktické zkušenosti se vyplatí držet jedné věci: tvaroh v kostce je pro tenhle recept opravdu lepší než měkký tvaroh z kelímku. Náplň má pevnější řez a při krájení tolik necestuje do stran.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková