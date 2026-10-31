Pikantní vepřová játra po česku: Rychlá pánev s cibulí, česnekem a pálivou omáčkou (30 minut)

jsem roky obcházela obloukem. Ne kvůli zásadám, spíš kvůli té dost živé vzpomínce na Játra školní jídelnu, kde se na talíři objevily tvrdé šedé kousky a člověk je posouval vidličkou sem a tam. Pak mi kamarádka ukázala rychlou úpravu na nudličky, se a žampiony chilli, a bylo po odporu. Pikantní vepřová játra jsou hotová zhruba za půl hodiny a s tou gumovou klasikou mají společný snad jen název.
Rozhodují hlavně dvě věci. Játra se musí opéct opravdu
zprudka a krátce, žádné dlouhé pobývání na pánvi. Pak zůstanou uvnitř měkká a nejsou vysušená. Druhá část úspěchu je . omáčka Sójová omáčka, kečup a chilli udělají výrazný základ, který k játrům sedne překvapivě dobře. Zkoušela jsem nedávno i kuřecí játra, jsou jemnější, to ano, jenže vepřová mají v tomhle receptu větší sílu. Pikantní chuť unesou líp. U nás se k nim dala rýže i hranolky a upřímně, zmizelo obojí.
Můj tip zní: Játra krájejte na nudličky a před opékáním je dobře osušte papírovou utěrkou. Mokrá játra se na pánvi nezačnou pěkně opékat, spíš pustí vodu a dusí se. A odtud už je k tuhé hmotě jen kousek. Suchý povrch se rychle zatáhne, maso uvnitř zůstane šťavnatější. Recept na pikantní vepřová játra na nudličky s žampiony a chilli
Celková délka přípravy: přibližně 30 minut Ingredience k přípravě Základ jídla 500 g vepřových jater 2 žluté cibule 5 stroužků čerstvého česneku 200 g žampionů 1 menší pórek 1 červená paprika Omáčka 3 lžíce sójové omáčky 2 lžíce kečupu 1 lžička chilli omáčky (nebo víc, pokud máte rádi ostřejší chuť) 100 ml vody nebo hovězího vývaru sůl a čerstvě mletý pepř Na restování Postup přípravy vepřových jater s chilli a žampiony
1. Játra očistíme, stáhneme blány a vyřízneme větší žilky. Nakrájíme je na nudličky silné přibližně půl centimetru a pečlivě osušíme papírovou utěrkou. Cibuli oloupeme, nakrájíme na půlkolečka, česnek prolisujeme.
2. V pánvi rozehřejeme olej na vyšší teplotu. Přidáme játra a
zprudka opékáme 3 až 4 minuty, aby se ze všech stran zatáhla a lehce chytila barvu. Pánev nepřeplňujte, to je u jater docela zásadní. Když jich dáte najednou moc, pustí šťávu a místo restování se začnou dusit. Raději je udělejte na dvě várky. Foto: Cooky.cz, Pikantní vepřová játra, která přesvědčí i ty, kdo játra nemají rádi: Recept, kde koření udělá všechnu práci
3. Opečená játra odložíme na talíř. Do stejné pánve dáme
cibuli a česnek a restujeme je asi 3 minuty, jen aby změkly a rozvoněly se. Potom přidáme nakrájené žampiony a necháme je další 3 až 4 minuty opékat, dokud nepustí vodu a nezačnou zlátnout. Játra vrátíme do pánve
4. Přilijeme
sójovou omáčku, přidáme kečup, chilli omáčku a vodu nebo vývar. Všechno promícháme, přiklopíme a na středním plamenu necháme 5 až 7 minut jemně probublávat.
5. Na závěr přidáme nakrájený
pórek a papriku, osolíme, opepříme a vaříme ještě asi 3 minuty. Zelenina má zůstat trochu křupavá, ne rozvařená do měkka. Podávat můžete s rýží nebo hranolkami. Tipy redakce: Jak poznat hotová játra: Správně připravená játra jsou uvnitř světle růžová až béžová. Krvavá být nemají, ale šedá a suchá také ne. Nejjednodušší kontrola je pořád stejná: jednu nudličku rozkrojte a hned uvidíte. Varianta bez chilli: Když vaříte pro děti nebo pro někoho, kdo pálivé jídlo nemusí, chilli omáčku vynechte. Dejte místo ní lžičku sladké papriky. Omáčka zůstane výrazná, jen nebude pálit. Výběr jater: Čerstvá játra mají tmavě červenohnědou barvu a jen slabou vůni. Šedivé okraje nebo výrazný zápach jsou varování. U jater se vyplatí vybírat pečlivě, čerstvost je tu opravdu znát. Příloha: Rýže do sebe dobře natáhne pikantní omáčku. Fungují ale i šťouchané brambory nebo obyčejný čerstvý chléb, kterým se talíř nakonec vytře skoro dočista.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline