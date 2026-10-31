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Pikantní vepřová játra po česku: Rychlá pánev s cibulí, česnekem a pálivou omáčkou (30 minut)

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Přiznám se, že játra jsem dlouho obcházela velkým obloukem. Pak jsem jednou zkusila tenhle způsob přípravy na nudličky se žampiony a chilli omáčkou. Bylo po odporu. Pikantní vepřová játra jsou hotová za půl hodiny a zmizí z talíře ještě rychleji.
Fotografie k vepřovým játrům

Fotografie k vepřovým játrům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Pikantní vepřová játra, která přesvědčí i ty, kdo játra nemají rádi: Recept, kde koření udělá všechnu práci
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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