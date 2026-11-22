V pátek večer pípne mobil a SMS oznámí, že balík už čeká na pobočce. Spousta lidí si v tu chvíli řekne, že se pro něj zastaví někdy během příštího týdne. Před Vánoci ale na kamenných pobočkách Zásilkovny platí přísnější pravidla a s takovým odkladem se dá snadno přepočítat. Kdo zaváhá, může svůj dárek nechtěně poslat zpátky k odesílateli.
Čtyři dny se počítají podle otevírací doby
Od 9. 11. 2026 mají kamenná výdejní místa Zásilkovny úložní dobu zkrácenou na 4 dny. Platí to pro zásilky podané od tohoto data. Výdejních boxů Z-BOX se změna netýká a lhůty v nich zůstávají stejné jako dřív.
Do lhůty se počítají jen dny, kdy má provozovna otevřeno. Když je vaše pobočka třeba v neděli zavřená, neděle se do lhůty nezapočítá. Otevírací dobu své pobočky si proto zjistěte předem.
Přečtěte si také: Máte v garáži tuhle Fabii? Na celý svět jich vzniklo jen 125, potkat ji je skoro zázrak Úložní doba na pobočce běží jen ve dnech, kdy má provozovna otevřeno. Ilustrační foto. Zdroj: Tim Mossholder / Unsplash.
Ve zbytku roku je na vyzvednutí obvykle 7 dní a lhůtu lze prodloužit až o 14 dní. Zásilkovna ji teď zkrátila, protože v nejvytíženějších týdnech roku potřebují pobočky police co nejdřív volné pro další zásilky.
Prodloužení vyřídíte v aplikaci
Pokud se na pobočku včas nedostanete, můžete si úložní dobu prodloužit nejvýš o 2 dny. Na balík tak máte maximálně 6 dnů. Stačí pár ťuknutí v mobilní aplikaci Zásilkovna a nic za to nezaplatíte.
Hlídat si lhůtu se vyplatí. Nevyzvednutá zásilka se po uplynutí úložní doby vrací odesílateli a dárek pod stromeček pak nemusíte stihnout.
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Když dopředu víte, že na pobočku nedorazíte, pomůže letošní novinka. Balík, který je ještě na cestě, můžete v aplikaci bez poplatku poslat na jinou pobočku nebo do Z-BOXu. Kdyby změna místa znamenala, že balík dorazí později, uvidíte to v aplikaci ještě předtím, než přesměrování potvrdíte.
V Z-BOXu běží lhůta i o víkendu
V Z-BOXu má balík 3 kalendářní dny. Další den lze bez poplatku přidat přes aplikaci, takže nejvýš jde o 4 kalendářní dny. Podle oznámení Zásilkovny z listopadu 2026 se lhůta v boxech letos poprvé před Vánoci nezkracuje.
Rozdíl je v počítání. U boxu se do lhůty počítá každý den včetně víkendu, zato je přístupný nonstop. Balík si tak vyzvednete i pozdě večer po práci. Kdo naopak odjíždí na víkend, ocení spíš pobočku, která má o víkendu zavřeno, protože tyto dny se do lhůty nepočítají.
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Boxy GLS a PPL dávají na vyzvednutí stejně jako Z-BOX 3 kalendářní dny. V boxech DPD je základ jen 48 hodin a dopravci se liší i v tom, jestli se za delší lhůtu platí.
Celkem na vyzvednutí Kde balík čeká Platí se za delší lhůtu? až 33 dní (základ 3 kalendářní dny) box PPL ano, prodloužení v aplikaci mojePPL je placené 48 hodin a nejvýš 5 dní navíc box DPD ano 6 otevíracích dnů (4 a 2 navíc) pobočka Zásilkovny do 21. 12. 2026 ne, 2 dny navíc přidáte zdarma v aplikaci 4 kalendářní dny (3 a 1 navíc) Z-BOX ne, den navíc přidáte zdarma v aplikaci 3 kalendářní dny box GLS bez údaje Od 22. prosince platí zase týden
Zkrácení platí jen do svátků. Zásilky doručené na výdejní místo 22. 12. 2026 a později mají opět 7 dní a lhůtu lze prodloužit až o 14 dní.
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Kdyby vaše pobočka v období od 24. 12. 2026 do 4. 1. 2027 zavřela kvůli dovolené, úložní doba se o zavřené dny prodlouží sama.
Dárky musí být u Zásilkovny do 21. prosince
Pokud chcete mít dárky do Štědrého dne, hlídejte hlavně pondělí 21. 12. 2026. Do tohoto dne musí být zásilka u Zásilkovny, tedy na podacím místě, v Z-BOXu nebo na depu. Počítá se den, kdy ji e-shop předá dopravci, takže objednávka na poslední chvíli nemusí stačit.
Ve středu 23. 12. 2026 proběhne poslední předvánoční rozvoz, který zahrne adresy, pobočky i Z-BOXy. Balík, který se na depo dostane až v úterý 22. 12., dorazí 23. 12. podle listopadového odhadu Zásilkovny zhruba s 95% pravděpodobností, záruku na to ale firma nedává.
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Termíny se během sezóny mohou měnit. Před objednáním dárků se proto podívejte do aplikace nebo do vánočního přehledu Zásilkovny.
Zdroje: https://www.zasilkovna.cz/blog/vanocni-sezona-2026-info-pro-e-shopy, https://www.zasilkovna.cz/prijem, https://www.mesec.cz/aktuality/zasilkovna-pred-vanoci-zkratila-cas-na-vyzvednuti-baliku-u-z-boxu-ale-plati-jina-pravidla/, https://www.denik.cz/ekonomika/cesko-vydejni-boxy-vanoce-dopravci-balik-zmena-pravidel/, https://www.zive.cz/clanky/do-z-boxu-dorucuji-dalsi-prepravci-zasilkovna-ma-i-prepracovanou-aplikaci-a-chysta-se-na-vanoce/sc-3-a-244222/default.aspx, https://tojesenzace.cz/2026/11/18/zasilkovna-pred-vanoci-poprve-nezkracuje-cas-na-vyzvednuti-v-boxech-diky-aplikaci-maji-lide-zasilky-pod-palcem/, https://www.newstream.cz/zpravy-z-firem/boj-o-vanocni-baliky-zacal-kuryri-pridavaji-soboty-kdy-jeste-stihnete-objednat, https://www.e15.cz/finexpert/servis/zmena-pred-nakupni-spickou-zasilkovna-chysta-pro-z-boxy-jiny-rezim-1437421