V Praze přibyl most, přes který nikdo nepřejde. Je celý z keramiky a usadilo se na něm hejno ptáků. Na jeho dokončení se čekalo tak dlouho, že ani jeho autor nevěřil, že ho v Praze někdy uvidí.
Most na náplavce u Kampy
Mozaiku Sametový most slavnostně odhalili 17. listopadu 2026 na Kampě a u toho nechyběl její autor, výtvarník a ilustrátor Petr Sís. Najdete ji na náplavce naproti Střeleckému ostrovu, nedaleko Michnovského letohrádku. Do té doby tu byla jen nevyužitá zeď u řeky, která patří městské části Praha 1.
Už samotný rozměr je úctyhodný. Obraz tvoří 6 300 ručně malovaných keramických dlaždic, které dohromady dávají plochu dlouhou zhruba 70 metrů a vysokou asi 3,4 metru. Zblízka ji jedním pohledem neobsáhnete.
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Sís navrhl mozaiky pro newyorské metro a na pražském letišti visí jeho tapiserie s Havlem jako letícím mužem. Sametový most je ale jeho první trvalé dílo přímo na pražské ulici.
Dva prezidenti a hejno ptáků
Na obou koncích mostu jsou portréty dvou prezidentů: na levém Václav Havel, který zvoní klíči, na pravém Tomáš Garrigue Masaryk. Mezi nimi se klenou oblouky, které připomínají Karlův most, a na zábradlí sedí ptáci.
Motiv má svůj smysl. Na nevzhledné nábřežní zdi je teď obraz stavby, po které lidé přecházejí z jednoho břehu na druhý. Zdi se týká i Sísova autobiografická kniha Zeď o dospívání za železnou oponou a z jeho knih pochází většina výjevů.
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V obloucích se skrývá dvanáct obrazů z let 1918 až 1989. Sís v nich zachytil výsek dějin tak, jak je prožil on a jeho generace. Začínají první republikou, Mnichovem a Wintonovými vlaky s dětmi. Autorovo dětství a mládí připomínají pionýři, bigbít a sovětské tanky z roku 1968. Na konci je Lennonova zeď a zvonění klíči v listopadu 1989.
Z hrotu pera na nábřežní zeď
Dlaždice vyrobila portugalská manufaktura Viúva Lamego, která obklady vyrábí od roku 1849. Pracovala tradiční technikou azulejo. Řemeslníci Sísovu kresbu na dlaždice ručně přemalovali a potom je vypálili, takže barva je zapečená v glazuře.
Takhle vypadají ručně malované portugalské obklady azulejo. Stejnou technikou přenesla Sísovy kresby na dlaždice manufaktura Viúva Lamego a barvu zapekla do glazury. Ilustrační foto. Zdroj: Vincent Yap / Unsplash.
Sís kreslí perem a v jeho obrázcích je spousta drobných teček. Na zdi se z nich staly kruhy, které mají podle autora zhruba velikost fotbalového míče. Právě z teček jsou složení ptáci, kteří tvoří most. Zblízka uvidíte jednotlivé skvrny, z odstupu se spojí v obraz.
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Keramika má i praktickou výhodu. Podle irského právníka Billa Shipseyho, jak v listopadu 2026 řekl Seznam Zprávám, jdou obklady snadno omýt a na rozdíl od nástěnné malby se nemusí obnovovat. Na zeď totiž dřív často kreslili sprejeři.
Cesta z roku 2019 do roku 2026
S myšlenkou přišel právě Shipsey, který založil iniciativu Art for Amnesty. Kresby jsou Sísovy a o financování se postaral novinář Petr Šimůnek. Mozaika je darem městu, které za ni nic nedalo, celou ji zaplatili soukromí dárci a mecenáši.
Projekt představili 17. listopadu 2019 k 30. výročí sametové revoluce. Na zdi tehdy visely jen dva panely s Masarykem a Havlem a hotovo mělo být na jaře 2020. Hotové dlaždice pak ale roky ležely ve skladu v Praze. Instalaci zdržela řada věcí:
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Od představení projektu do odhalení tak uběhlo sedm let. Sís v listopadovém rozhovoru pro Radiožurnál prozradil, že se se ženou dokonce vsadil o to, že dílo v Praze nikdy nevznikne. Tuhle sázku prohrál.
Deštníky před mozaikou
Jak dílo zapůsobilo hned první večer, popsal Sís pro Radiožurnál. Světlá mozaika podle něj zářila už z dálky. „Když jsem tam došel, stáli tam v dešti lidé s deštníky a malé děti,“ řekl. Rodiče prý dětem u obrazů vysvětlovali dějiny.
Přečtěte si také: Češi si pro balíky na pobočky Zásilkovny musí před Vánoci pospíšit. Lhůta klesla na 4 dny Malované dlaždice zdobí i fasády v portugalském Portu. U pražské mozaiky se podle Petra Síse první večer zastavovali lidé s deštníky a rodiče dětem u obrazů vysvětlovali dějiny. Ilustrační foto. Zdroj: Dipen Patel / Unsplash.
Na Sametový most se vydejte na Kampu, na náplavku naproti Střeleckému ostrovu. Nejdřív se postavte dál, abyste viděli celý most s ptáky i oběma prezidenty. Pak projděte oblouky jeden po druhém. S dětmi z toho můžete udělat hru na hledání, kdo dřív najde tanky, vlak nebo zvonící klíče.
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Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kultura-petr-sis-sametovy-most-320744, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2903079, https://www.newstream.cz/enjoy/praha-ma-novy-vytvarny-magnet-petr-sis-na-6300-dlazdicich-vypravi-ceske-dejiny, https://www.praha1.cz/na-kampe-vznikne-nove-dilo-petra-sise-sametovy-most-ktere-v-obrazech-vypravi-pribeh-ceske-demokracie/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/kultura/sametovy-most-od-petra-sise-na-kampe-pripomina-ceskoslovenske-stoleti-hotovy-bude-na-jare-55767, https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-gets-a-new-bridge-a-70-meter-long-wall-mural-by-world-renowned-czech-illustrator-peter-sis, https://www.visitlisboa.com/en/events/175-years-of-tiles-at-viuva-lamego, https://www.irozhlas.cz/kultura/vsadil-jsem-se-se-zenou-ze-sametovy-most-v-praze-nikdy-nebude-jsem-uneseny-ze_2611182134_ntu