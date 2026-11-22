Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Vaším úkolem bude určit, kdo k pohádkám složil hudbu. Uvidíte, jak si poradíte.
Zkuste si vybavit Popelku. Dost možná se vám nevybaví jako první konkrétní replika, ale melodie. Trochu zasněná, jemná, spojená se sněhem, plesem a princem. Filmová hudba dovede obraz hezky podržet. Člověk si jí všimne až zpětně, jenže v hlavě už ji dávno má. U pohádek to platí snad ještě víc než jinde. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, ve kterém budete muset zapátrat v paměti po autorech hudby k oblíbeným pohádkám.
Hudba, která udělá tu pravou pohádku
Hudba jde rovnou po náladě. Karel Svoboda měl v tomto mimořádný cit: jednoduchý motiv, který se usadí v paměti a nezmizí. Jeho hudba ke Třem oříškům pro Popelku s filmem srostla tak pevně, že se ty dvě věci už skoro nedají oddělit. Česká pohádková hudba ale samozřejmě nestojí na jediném jménu. Každý skladatel do ní přinesl jinou barvu, jiné tempo, jiný způsob napětí nebo něhy.
Tradice české filmové hudby je překvapivě bohatá, i když v titulcích ji divák často přejde. Vedle Svobody tu byl Zdeněk Liška, autor hudby, která uměla být temnější, sevřenější a místy až neklidná. Děti možná tehdy nechápaly všechny významy, atmosféru ale cítily velmi dobře. A pak Jiří Sust, Jan Rychlík a další skladatelé, bez nichž by řada pohádek zněla úplně jinak. Nebyl to jen podklad pod obraz. Hudba často rozhodovala o tom, jestli scéna působí křehce, slavnostně, nebo nepříjemně napjatě. Na tom stojí i náš dnešní kvíz.
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Pohádku podle prince, čerta nebo královny pozná skoro každý, kdo někdy o Vánocích seděl u televize a nechal běžet jeden film za druhým. Podle skladatele je to už horší disciplína. Přitom hudba z československých filmů a pohádek patří k věcem, které máme v paměti uložené hodně hluboko. Jen je často nedokážeme spojit s konkrétním jménem, které kdysi proběhlo v titulcích.
Připravili jsme proto kvíz, který prověří, jestli víte, kdo napsal hudbu k oblíbeným pohádkám. U některých otázek možná odpověď naskočí hned. Jinde pomůže spíš paměť, náhoda nebo starý divácký instinkt.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Filmový přehled, Wikipedie, ČSFD
Tento příspěvek Filmový kvíz o autorech hudby ke slavným českým pohádkám: Za úspěch lze považovat i 7/10 bodů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.