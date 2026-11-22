Nebojte se požádat o pomoc. V Karlově Studánce přibyly další lavičky se vzkazy
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Nebojte se požádat o pomoc. V Karlově Studánce přibyly další lavičky se vzkazyZdroj: Horské lázně Karlova studánka
Článek byl publikován 22.11.2026 05:37
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