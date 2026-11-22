Živý přenos
V Las Vegas bylo 11 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 14 °C.
Time to go racing!
#F1 #LasVegasGP https://t.co/JmRYKdSaZS
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Pořadí na startu po penalizacích.
A reminder of tonight’s grid
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Carlose Sainze čekal 250. závod v královně motorsportu.
2️⃣5️⃣0️⃣ Grands Prix
Congratulations, Carlos!
#F1 #LasVegasGP https://t.co/rhLVo8Xxvl
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Z top 10 startoval na mediumkách jen Andrea Kimi Antonelli. Ostatní obuli softy. Alex Albon a Liam Lawson do závodu neodstartovali kvůli technickým problémům.
Start
Start závodu si pohlídal Max Verstappen, který odstartoval skvěle a dokázal si udržet první pozici. Naopak George Russell se musel bránit dvojici Norris a Hadjar.
LIGHTS OUT IN VEGAS!
WATCH THE RACE START
#F1 #LasVegasGP https://t.co/VaZiRYESYD
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
V prvním kole Isack Hadjar předjel Landa Norrise a posunul se na třetí pozici.
2. kolo
Max Verstappen měl náskok přes 0,7 sekundy, nicméně George Russell díky větrnému pytli se na chvíli posunul na první pozici. Nizozemec se ale nevzdal a na konci kola se vrátil do vedení.
Max and George scrapping for the lead! ⚔️
#F1 #LasVegasGP https://t.co/cSol3VrMRA
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
3. kolo
Nikdo neodkázal moc poodjet a to znamenalo velmi těsné rozestupy. Isack Hadjar do poslední zatáčky dokázal předjet George Russella!
4. kolo
George Russell do poslední zatáčky se na chvíli vrátil na druhou pozici, nicméně Isack Hadjar se nevzdal a druhou pozici nakonec uhájil.
5. kolo
Max Verstappen byl na konci kola pod tlakem od týmového kolegy. To tu dlouho nebylo!
6. kolo
Red Bull následně dal příkaz, ať prozatím neútočí Isack Hadjar na Maxe Verstappena, ať jako tým neztrácí čas. Toho samozřejmě využil George Russell a do poslední zatáčky opět předjel Isacka Hadjara. Nicméně pilot Red Bullu se následně vrátil na druhou pozici.
7. kolo
Liam Lawson nakonec do závodu odstartoval se zpožděním 1 kola.
Top 5 byla v rozestupu 2 sekund.
8. kolo
Isack Hadjar žádal Red Bull, ať se nebrání Max Verstappen, že ho nebude chtít předjet, ale budou se lépe bránit pilotu Mercedesu. Isack Hadjar odváděl neskutečnou týmovou práci.
Verstappen is still ahead but he’s got his team mate Hadjar for company up front
Red Bulls fighting for the lead! ⚔️
#F1 #LasVegasGP | LAP 9/50 https://t.co/K6iz8cgaVG
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
10. kolo
George Russell předjel opět Isacka Hadjara, ale tentokráte se udržel na druhé pozici. A následně se prohnal i kolem Maxe Verstappena na první pozici. Čtyřnásobný mistr světa se ale na hlavní rovince vrátil do vedení.
12. kolo
Andrea Kimi Antonelli se posunul na pátou pozici. Následně proběhl trojsouboj mezi Norrisem, Hamiltonem a Leclercem.
⏪ Rewind to Lap 12
Hamilton has been handed a 10-second penalty for leaving the track and gaining an advantage in this battle with Norris
#F1 #LasVegasGP https://t.co/jPhgdgnSDJ
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
14. kolo
Do poslední zatáčky opět přebral vedení George Russell. Ale opět na hlavní rovince se vrátil do vedení Max Verstappen. Lewis Hamilton byl vyšetřovaný za získání výhody při souboji s Landem Norrisem.
15. kolo
Když jsem zmínil pilota Mclarenu, oba jezdci papájového týmu se trápili. Oscar Piastri byl devátý a Lando Norris až desátý.
Na konci kola Pierre Gasly se na chvíli podíval na třetí pozici.
Verstappen leads with Russell giving chase
Directly behind it’s Hadjar and Gasly battling for P3!
#F1 #LasVegasGP | LAP 15/50 https://t.co/925rMdK5NH
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
16. kolo
Oscar Piastri předjel Charlese Leclerca a posunul se na osmou pozici. Na trati se nestále něco dělo. Osmkrát jsme viděli změnu ve vedení!
17. kolo
Lewis Hamilton dostal penalizaci 10 sekund za získání výhody během trojsouboje. Mezitím Max Verstappen do poslední zatáčky odolal útoku Georgeho Russella.
18. kolo
Opakoval se stejný scénář. Do poslední zatáčky předjel George Russell Maxe Verstappena, ale čtyřnásobný mistr světa opět na hlavní rovince přebral vedení.
19. kolo
Isack Hadjar se posunul na druhou pozici. Žluté vlajky po kolizi Sergia Péreze a Rafael Câmara. Pro pilota Cadillacu závod skončil. Následně aktivován safety car.
Camara and Perez have tangled
Checo is out ❌
⚠️ SAFETY CAR ⚠️
#F1 #LasVegasGP | LAP 19/50 https://t.co/CtveBMe2jq
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
20. kolo
Všichni během safety caru zastavili, jediný Lewis Hamilton nestavěl, protože by zablokoval Charlese Leclerca v boxech penalizací. Brit se tak posunul na první pozici.
Sedminásobný mistr světa až na konci kola stavěl v boxech, odpykal si penalizaci a propadl se na čtrnáctou pozici. Do rádia si stěžoval, že se mu daný postup nelíbil. Ve stejné chvíli dostal hodiny Arvid Lindblad a zůstal zaseknutý před vjezdem do boxů.
21. kolo
Pro Arvida Lindblada závod skončil, protože nedokázal monopost otočit a pokračovat.
Noooo!
Lindblad has spun behind the Safety Car – Arvid’s out of the race ❌
#F1 #LasVegasGP https://t.co/zL539UI778
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
22. kolo
Pořadí za safety carem: Verstappen, Russell, Hadjar, Gasly, Antonelli, Norris, Leclerc, Bortoleto, Colapinto, Sainz, Piastri, Hülkenberg, Bearman, Hamilton, Alonso, Stroll, Bottas, Câmara a Lawson.
Jediní Antonelli, Bearman, Bottas a Câmara byli na softech, zbytek byl na mediumkách po zastávkách v boxech.
Arvid Lindblad byl viditelně na sebe naštvaný, když se vracel do boxů.
Just gutting for Arvid
#F1 #LasVegasGP https://t.co/xbA7Nlb0TV
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
24. kolo
Liam Lawson se vrátil do vedoucího kola. Prozatím byl stále na trati safety car.
The @MercedesAMG Safety Car is still on track
#F1 #LasVegasGP | LAP 23/50 https://t.co/B8IDm8cVmU
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
25. kolo
Na konci kola zajel do boxů safety car a závod byl restartován.
26. kolo
Max Verstappen zkušeně závod restartoval a pohlídal si první pozici.
WE ARE RACING AGAIN
#F1 #LasVegasGP | LAP 26/50 https://t.co/L3VTstMWWT
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Následně Isack Hadjar měl neskutečnou smůlu, když do zatáčky číslo 5 mu selhalo přední křídlo a přišel o něj. Pilot Red Bullu se tak propadal polem na poslední pozici a zajel do boxů k výměně předního křídla.
Hadjar’s got front wing damage and is tumbling down the order at the restart
#F1 #LasVegasGP | LAP 26/50 https://t.co/Zem2rePSTs
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
27. kolo
Na trati bylo velké množství úlomků z předního křídla Isacka Hadjara.
28-29. kolo
Do čtrnácté zatáčky opět vedení přebral George Russell. Tentokráte udržel vedení přes hlavní rovinku, ale následně Max Verstappen opět předvedl odvahu a vrátil se do vedení.
Hadjar has pitted for repairs and returned to the track
Meanwhile up front, Russell is fighting with Verstappen for the lead with Gasly not far behind!
#F1 #LasVegasGP | LAP 28/50 https://t.co/8c9AKxuIVz
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
30. kolo
Top 10 měla rozestup jen 6 sekund!
31. kolo
Lando Norris se vrátil na třetí místo před Pierra Gaslyho. Opět vedení do poslední zatáčky přebral George Russell.
32. kolo
Max Verstappen opět na začátku kola se vrátil do vedení. Čtyřnásobný mistr světa prozatím vždy našel odpovědět na pilota Mercedesu.
Box office from Max and George
#F1 #LasVegasGP https://t.co/124HgMah3w
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
33. kolo
Antonelli se posunul na čtvrtou pozici před Gaslyho. Mezitím spolu opět bojovali piloti Ferrari, kteří bylo na sedmém a osmém místě.
34. kolo
Na hlavní rovince Russell útočil na Verstappena a toho pak využil Norris, který se tak posunul před pilota Mercedesu na druhou pozici. Hamilton předjel Leclerca.
Na konci kola přebral vedení Lando Norris, ale Max Verstappen hned na hlavní rovince našel odpověď a vrátil se na první pozici.
Enter Lando Norris
He’s got past Russell and is fighting Verstappen for the win!
This race!!
#F1 #LasVegasGP | LAP 34/50 https://t.co/BrRrjwWM8D
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
36. kolo
Opět George Russell do poslední zatáčky zkoušel naznačit útok, ale počkal s předjetím až na hlavní rovinku!
37. kolo
Pilot Mercedesu sice našel novou taktiku na Maxe Verstappena, ale nebylo mu to nic platné, protože jezdec Red Bullu opět našel možnost, jak ho předjet.
Now it’s Russell in the lead!
You could throw a blanket over the top 10
#F1 #LasVegasGP | LAP 37/50 https://t.co/JsRhLkVUpP
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Na konci kola opět Russell opět byl první.
38. kolo
Došlo k dlouho očekáváné kolizi mezi jezdci Ferrari! Leclerc se propadl na osmou pozici a Hamilton byl desátý.
Here’s what happened between Lewis and Charles
#F1 #LasVegasGP https://t.co/RIzSRFH3c1
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Mezitím Antonelli se posunul na druhou pozici.
Opět první zatáčka a Max Verstappen se vrátil do vedení.
39. kolo
Na konci kola Antonelli se dostal do vedení, ale ani jemu to nebylo platné, protože Max Verstappen opět na hlavní rovince se vrátil na první pozici.
40. kolo
Max Verstappen upozornil tým, že bude potřebovat poradit, jak má přistupovat k této situaci na konci závodu.
41. kolo
Opět do poslední zatáčky Antonelli byl první. Nicméně Verstappen si opět počkal a na hlavní rovince si přebral vedení zpátky.
42. kolo
Charles Leclerc dostal penalizaci 10 sekund za způsobení kolize s Lewisem Hamiltonem.
43. kolo
Andrea Kimi Antonelli opět do poslední zatáčky přebral vedení, opět Max Verstappen byl na hlavní rovince první.
45-46. kolo
Vše se schylovalo k tomu, že rozhodne poslední kolo a poslední zatáčka. Top 5 měla rozdíl 2,5 sekundy.
Na konci kola opět Antonelli byl první, ale na hlavní rovince byl ve vedení Verstappen.
TOP 5
Verstappen
Antonelli
Russell
Piastri
Norris
This is sooooo close
#F1 #LasVegasGP | LAP 46/50 https://t.co/G8AAJkz6Ne
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
47. kolo
Max Verstappen dostal informaci, že jeho strategie do poslední zatáčky a hlavní rovinky je nejlepší přístup, co mu Red Bull doporučuje.
48. kola
Opět proběhla výměna Antonelli – Verstappen na první pozici, ale čtyřnásobný mistr světa uhájil první pozici. Toho chtěl využít během kola George Russell, zaútočil na týmového kolegu, probrzdil a propadl se na devátou pozici.
George hits the barrier
#F1 #LasVegasGP https://t.co/H7Zw9mDOKj
— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
49. kolo
Lando Norris zaútočil do poslední zatáčky na svého týmového kolegu a posunul na třetí pozici.
50. kolo
Antonelli na hlavní rovince byl předjet oběma piloty McLareny najednou!
To se hodilo Maxovi Verstappenovi, který měl menší náskok. Antonelli měl nějaký problém, protože ho předjel i Gasly! Ital se ale nevzdal a vrátil se před pilota Alpinu!
Cíl
Vítězem se stal Max Verstappen! Na pódiu ho doplnili piloti McLarenu.