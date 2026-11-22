Kuba Ryba ukázal syna, který už očividně objevuje kouzlo rockové hudby. Do rukou totiž vzal elektrickou kytaru a fanoušci okamžitě začali spekulovat, zda z něj roste další muzikant.
Zpěvák kapely Rybičky 48 Kuba Ryba se pochlubil pořádně roztomilým snímkem svého pětiletého syna Lemmyho. Chlapeček na fotografii drží v rukou elektrickou kytaru a vypadá to, že hudební talent zdědil po tatínkovi. V redakci In-Lifestyle nás zaujala nejen samotná fotografie, ale také zpěvákův vtipný komentář, ve kterém se mísí rodičovská hrdost s trochou obav. Fanoušci mají o budoucnosti malého muzikanta poměrně jasno. Někteří už dokonce tipují, že jednou bude předskokanem slavné kapely svého otce.
Malý Lemmy už objevuje svět rockové hudby
Kuba Ryba přidal na Instagram fotografii, na které jeho pětiletý syn drží elektrickou kytaru. K obrázku připojil slova: „Mám po dnešním dni smíšené pocity. Střídá se radost a zděšení. LEMMY RYBA IN DA HOUSE.“ Z jeho příspěvku je znát, že ho synův zájem o hudbu těší, zároveň si ale možná uvědomuje, co všechno by taková rodinná rocková tradice mohla přinést.
Pod fotografií se okamžitě začaly množit nadšené reakce. „Jako taťka,“ napsala jedna ze sledujících, další přidala stručné, ale výstižné: „Celý po tobě!“ Komentující si všimli také samotného výběru nástroje. „Chválím výběr nástroje. Junior má vkus,“ ocenil jeden z fanoušků. A nechyběly ani odvážnější předpovědi. „Tak ale? Tohle zní jako oficiální oznámení budoucího předskokana!“ reagovala další uživatelka.
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Hudba je v rodině Ryby už po několik generací
Kuba Ryba přitom rozhodně není člověkem, který by se k muzice dostal náhodou. Narodil se 6. srpna 1984 v Kutné Hoře a hudební prostředí měl doma odmala. Jeho otcem je skladatel a baskytarista Pavel Jakub Ryba. Sám Kuba začal hrát v kapelách už ve třinácti letech a v roce 2002 založil skupinu, která původně vystupovala pod názvem Banánový Rybičky. Dnes patří Rybičky 48 k výrazným jménům české pop-punkové scény. Kuba v ní působí jako frontman, zpěvák, baskytarista a autor řady písní.
Zajímavý je také jeho život mimo pódia. Kuba se věnuje cestování, rozhovorům s hosty ve vlastním projektu Vybraná společnost a rozjíždí i další podnikatelské aktivity. S manželkou Dominikou má dva syny. Starší Lemmy se narodil v roce 2021, mladší Bowie přišel na svět letos v létě. Jestli se některý z chlapců skutečně vydá v tatínkových stopách, ukáže až čas. Fanoušci už ale mají jasno a pod fotografií malého Lemmyho nechávají jeden nadšený komentář za druhým. Objevilo se i přání, pod které by se jako rodič mohl Kuba jen podepsat: „Hlavně ať dělají, co je baví.“
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Kuba Ryba se pochlubil pětiletým synem s kytarou v ruce: Fanoušci už vidí budoucí rockovou hvězdu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.