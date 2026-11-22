Na Bazoši visí od poloviny listopadu inzerát na Bialetti pro čtyři espressa za 450 Kč. O pár tisíc kilometrů dál, na americkém portálu 1stDibs, čeká na kupce barevná kávovarka z lakovaného hliníku s cenovkou odpovídající čtyřicetinásobku. Obě slouží ke stejnému účelu: voda dole, káva uprostřed, hotový nápoj nahoře. Jedna však nese podpis Ettore Sottsasse, zakladatele milánské skupiny Memphis, a vyrobila ji firma Lagostina v sérii Accademia. Prošli jsme české bazary, zahraniční designové portály i muzejní katalogy. Cenu neurčuje věk konvičky. Rozhoduje autor, výrobce, série a stav, a hlavně to, zda se dá původ doložit.
Bazarová realita: za kolik se v Česku prodá obyčejná Bialetti
Klasická konvička z druhé ruky se u nás drží v úzkém pásmu. V dohledaných nabídkách vypadají ceny takto:
Portál Model Cena Bazoš (3. 11. 2026) Bialetti Moka Express, 2 šálky 250 Kč Bazoš (16. 11. 2026) Bialetti na 4 espressa 450 Kč Sbazar (31. 7. 2026) Bialetti Moka Express 450 Kč Aukro (ukončeno 8. 9. 2026) Bialetti 0007144 509 Kč Aukro (rozbalené podobné nabídky) běžné modely 389 až 459 Kč
Strop tedy leží kolem pěti stovek. Důvod je prostý. Bialetti podle vlastních materiálů prodala přes 300 milionů kusů Moka Express a muzeum MoMA uvádí, že konvičku s kníratým mužíčkem na boku najdete v devíti z deseti italských domácností. Vzácnost u takového čísla nevzniká, i kdyby konvička pamatovala normalizaci.
V českých nabídkách jsme narazili převážně na tyto standardní kusy, tedy Moka Express, Venus nebo Brikku. Dražší autorské modely se objevují hlavně za hranicemi. To ovšem neznamená, že ve vitríně po babičce nemůže nějaký ležet. Mnoho domácností si z Itálie vozilo nádobí jako suvenýr a barevná konvička z 80. let snadno skončila zastrčená za hrnci.
Lagostina Accademia: kávovarka, za kterou sběratelé dávají skoro dvacet tisíc
Nabídka na 1stDibs popisuje kus přesně. Autorem je Ettore Sottsass, vyrobila ho Lagostina v letech 1980 až 1989 v Itálii a prodejce zdůrazňuje dobovou autenticitu. Kus je z lakovaného hliníku, vysoký 22 cm, podstava měří zhruba 16 × 11 cm. Prodejce za něj žádá 740 eur, tedy asi 18 100 Kč.
Popis jde do detailu, jaký u bazarové Bialetti nikdo nečeká. Rozepisuje drobné známky používání a zvlášť hodnotí těsnění, trychtýř, mikrofiltr i redukci. Druhý referenční kus nabízel italský portál intOndo ve fialovorůžovém provedení. Byl ve výborném stavu, nikdy nepoužitý a s původním filtrem. Kanadský obchod Kooloo Modern měl Accademii v nabídce také, dnes je vyprodaná.
Podle nás z toho plyne jednoduché pravidlo. Běžnou konvičku klidně prodejte za stovky. U výrazně barevného kusu se jménem, které neznáte, se ale vyplatí zastavit a hodinu hledat. Rozdíl mezi 450 a 18 000 Kč za takovou hodinu stojí.
Osmihranná klasika proti barevné postmoderně: jak je nesplést
Osmihranné tělo je nejznámější tvar v dějinách domácí kávy. Patří Bialetti Moka Express, kterou MoMA datuje do roku 1933 a připisuje Alfonsu Bialettimu. Firma ji sama označuje za ukázkový příklad art deco a odvozuje její vznik od tehdejších pračních kotlů, takzvaných lessiveuse. Některé historické prameny zmiňují i podíl Luigiho De Pontiho, zatímco Bialetti a MoMA uvádějí jako autora Bialettiho. Hliník zvolil výrobce záměrně: rychle vede teplo, a tak pára ve spodní komoře vytlačí vodu přes kávu během pár minut.
Stříbrná osmihranná konvička s černou rukojetí a knoflíkem je tedy ikona, ovšem masová. Accademia na to jde jinou cestou. Sběratel u ní hledá souhru několika znaků:
jméno Lagostina na těle nebo dně, označení série Accademia, přiřazení k Ettore Sottsassovi, lakovaný hliník v sytých barvách místo holého kovu, italský původ a období 80. let, rozměry kolem 22 cm na výšku.
Mladší kus tak může v ceně snadno předběhnout starší. Bialetti z 50. let má krásnou patinu, jenže na trhu jich koluje příliš mnoho. Accademia je o tři desetiletí mladší, kusů ale přežilo málo a stojí za ní autor, kterého znají designová muzea.
Memphis a Sottsass: proč podpis znásobuje cenu
Londýnské
Design Museum řadí Sottsasse mezi klíčové postavy italského designu konce 20. století. Před Memphisem tvořil ikonické stroje pro Olivetti, třeba psací stroj Valentine. V roce 1981 v Miláně představil skupinu Memphis, která pak ovládla raná osmdesátá léta. Odmítala suchý racionalismus moderny. Pracovala s křiklavými barvami, vzorovanými plastovými lamináty i vědomým kýčem. Užitkový předmět chápala jako kulturní gesto.
Právě tenhle vizuální jazyk dnes kupci okamžitě poznají. Nábytek Memphis stojí statisíce a zabere celý obývák. Malá konvička nese stejný rukopis v měřítku, které se vejde do poličky i do balíku. Odtud plyne zájem: sběratel za zlomek ceny křesla získá kus estetiky, která se znovu vrátila do módy.
Sottsass přitom není jediný architekt, který si vzal na mušku moka konvičku. Alessi vyrábí od roku 1984 kuželovitou La Conicu Alda Rossiho. Nová stojí na americkém webu značky asi 14 000 Kč, vintage kusy na 1stDibs se pohybují zhruba mezi 4 400 Kč a 11 500 Kč. Raná edice modelu 9090 od Richarda Sappera se nabízela kolem 7 000 Kč a nový kus vyjde přibližně na stejnou částku. Accademia v tomto srovnání patří k dražším. Kategorie designových kávovarek ale existuje a má jasná pravidla: rozhoduje jméno, tvar a doložitelnost.
Než konvičku nabídnete: prohlídka, čištění a výběr tržiště
Nejdřív fotoaparát, teprve potom houbička. Vyfoťte celek ze všech stran, dno, logo, ventil, rukojeť, filtr, těsnění a vnitřek. Pokud se dochovala krabice, patří do záběru také. Nápisy si opište doslova, včetně překlepů a velikosti písma. Do vyhledávače pak zadejte kombinace jako „Lagostina Accademia“, „Ettore Sottsass“, „Alessi“, „Aldo Rossi“ nebo „Made in Italy“.
S čištěním opatrně. Bialetti v návodu doporučuje mýt teplou vodou bez saponátu a abraziv, nedávat do myčky, skladovat dokonale suché a odvápňovat kyselinou citronovou nebo octem. U sběratelského kusu stačí setřít volný prach. Lakovaný povrch drátěnka nenávratně poškodí a přeleštěné logo ztrácí čitelnost, o kterou kupcům jde nejvíc. Každý amatérský zásah, třeba vyměněná rukojeť nebo nepůvodní těsnění, snižuje důvěru v atribuci.
Volba tržiště závisí na tom, co máte v rukou:
Bazoš a Sbazar se hodí pro rychlý lokální prodej běžných kusů. Aukro nabízí aukční mechanismus a sběratelské kategorie. Poplatek při úspěšném prodeji začíná ve sběratelství na 8,5 %. Jeho průvodce sběratelstvím radí u hodnotnějších položek porovnávat, vyžádat si detailní fotky signatur a kombinovat katalogy, aukční výsledky i názor specialistů. Starožitník nebo designový obchod dává smysl u kusů s jasným autorem. 1stDibs a intOndo poslouží hlavně jako cenová reference.
Realistický odhad dá dvojice čísel: české bazarové dno a zahraniční designový strop. Jediný náhodný inzerát nestačí. Vaše konvička leží někde mezi nimi a posune ji jen to, co dokážete doložit.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková