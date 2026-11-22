Netflix znovu vsadil na krimi hit, který Češi milují. Chystá nový temný thriller od mistra zvratů Harlana Cobena
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Netflix znovu vsadil na krimi hit, který Češi milují. Chystá nový temný thriller od mistra zvratů Harlana Cobena
Článek byl publikován 22.11.2026 05:21
Londýnská premiéra skončila ovacemi a síť X během pár minut zaplavily vzkazy o nejlepším filmu celé ságy....
Před soudem za vraždu Georgia vyklouzla, peníze ale zase nejsou a navíc čeká dítě. Netflix zveřejnil první...
Malé městečko v americké Georgii, právnička, která se ocitne u dalšího násilného útoku, a vzpomínky, které...
Mimozemská civilizace San-Ti po dlouhém mlčení znovu promluvila k lidstvu. Tentokrát překvapivě nabízí mír,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Cameron Diaz omylem vyloupí banku a nestíhá dceřin zápas. Nová komedie láká i Ala Bundu z Ženatého se závazky
- Nové Hunger Games měly být nejlepším dílem celé ságy. Po nadšených ovacích ale přišlo vystřízlivění
- Vyhnula se obvinění z vraždy, teď ji čeká další problém obřích rozměrů. Netflix vrací na obrazovky hit Ginny a Georgia
- Jediná noc jim zničila životy. Po 20 letech se dvě sestry musí postavit děsivé minulosti v novém thrilleru HBO Max