Žena, která věděla příliš mnoho
Dne 21. listopadu 1922 se na scéně Městského divadla na Vinohradech poprvé hrála Čapkova Věc Makropulos. Na první pohled měla podobu spletitého právního příběhu. Do vleklého dědického sporu vstoupí slavná zpěvačka Emilia Marty, která zná podivuhodně přesné podrobnosti z dávné minulosti. Postupně vychází najevo, že její vědomosti nejsou výsledkem tajného archivu ani nadprůměrné paměti. Emilia žije neobvykle dlouho, protože v mládí získala prostředek prodlužující život.
V době, kdy se lékařská věda stále potýkala s řadou infekčních onemocnění a mnozí lidé nedosahovali vysokého věku, bylo prodloužení života o několik století čirou fantastikou. Čapka však nezajímala jen chemická receptura. Především zkoumal, co s člověkem udělají opakované ztráty, vyčerpání životních možností a oddělení od lidí, kteří všichni stárnou a umírají jinak než on.
Nesmrtelnost není totéž co zdraví
Dnešní biologie stárnutí stojí před složitějším problémem, než by naznačovala reklama na omlazovací přípravky. Lidské tělo stárne prostřednictvím propojených změn v buňkách, tkáních i orgánech. Výzkumníci sledují například poškozování DNA, změny v regulaci genů, narušování buněčné recyklace a hromadění buněk, které už nefungují jako dříve. Žádný jediný vypínač věku zatím neznáme.
Vědecká oblast zvaná gerověda se proto nesnaží pouze přidávat roky do statistiky. Zkoumá, jak souvisí biologické stárnutí s nemocemi, ztrátou pohyblivosti, oslabenou odolností a dlouhodobou soběstačností. Pro běžného člověka je možná důležitější prodloužit období kvalitního a samostatného života než samotnou délku dožití bez ohledu na zdravotní stav. Čapkova Emilia přitom ukazuje ještě jinou hranici: lze si představit dlouhý život, který je z psychologického a společenského hlediska stále obtížnější.
Co už výzkum dokázal a co zatím nikoli
V laboratořích se podařilo život některých organismů významně prodloužit pomocí genetických zásahů, úprav výživy nebo ovlivnění určitých buněčných drah. Poznatky ze zvířat ale nelze jednoduše převést do doporučení pro lidi. Zpomalení některého procesu v myším těle ještě není důkazem, že stejný zásah prodlouží lidský život bezpečně a bez vážných nežádoucích účinků.
Odborná literatura upozorňuje, že zatím nemáme klinicky prokázaný postup, který by u zdravých lidí spolehlivě obrátil biologické stárnutí nebo zaručeně posouval maximální délku života. Existují ověřené postupy, které snižují rizika onemocnění a podporují dlouhodobé zdraví, ale tvrdit z toho možnost několikasetletého života by bylo neoprávněné. Ještě opatrněji je třeba přistupovat ke komerčním slibům přípravků, které se vydávají za léky na stáří.
Čapek se ptal i na hodnotu konce
Věc Makropulos pracuje s představou, že neomezená délka života může znehodnotit okamžiky, jimž konečnost dodává naléhavost. S tím nemusí každý čtenář souhlasit. I velmi dlouhý život by mohl nabídnout nové vztahy, poznání a smysluplnou činnost. Čapkův argument ale nepředstavuje biologickou hypotézu, kterou lze vyvrátit jedinou studií. Je to etická a existenciální otázka: co bychom považovali za dobrý život, kdyby už běžné lidské časové měřítko neplatilo?
Sám Čapek ve své předmluvě zdůrazňoval, že nechce automaticky považovat co nejdelší život za nejvyšší hodnotu. Tím předběhl moderní diskusi o rozdílu mezi délkou života a jeho kvalitou. Výzkum může ukazovat, jak změnit biologické procesy. Nemůže za nás rozhodnout, jaké důsledky prodlužování života by byly spravedlivé, žádoucí nebo psychologicky snesitelné.
Recept, který věda zatím nemá
Dramatická síla Věci Makropulos nespočívá jen v tajemství staré receptury. Čapek čtenáři nedává snadný návod ani jednoznačný příkaz, zda má toužit po delším životě. Nutí ho přemýšlet o tom, zda samotné trvání může nahradit smysl. Moderní biologie má dnes mnohem více nástrojů než před sto lety, ale odpověď na tuto otázku stále zůstává mimo dosah laboratorních měření.
Text popularizuje historii literatury a současný výzkum stárnutí. Nepředstavuje zdravotní doporučení ani tvrzení, že existuje ověřená léčba umožňující výrazné omlazení či několik staletí života.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Národní muzeum – Elektronický divadelní archiv: Věc Makropulos, premiéra 21. 11. 1922 [2], Divadlo na Vinohradech – Karel Čapek: Věc Makropulos [3], National Institute on Aging – Geroscience: The intersection of basic aging biology, chronic disease, and health [4], National Library of Medicine – We need to shift the focus of aging research to aging itself [5]. img ai generated