Také Měsíc během dopoledne mění znamení. Ráno je ještě v Beranu a před odchodem vytváří příznivé vazby s Jupiterem a Marsem ve Lvu. První část dne tak může být překvapivě energická. Dobrá chvíle vyrazit ven, něco dokončit nebo využít nápad, který nás právě napadl. V 11:10 ale Měsíc vstoupí do Býka. Tempo se zklidní. Místo otázky „co ještě podnikneme?“ může přijít mnohem příjemnější „kam si zajdeme na oběd?“. Býk připomíná dobré jídlo, pohodlí, přírodu a věci, které člověk nemusí dělat rychle.
Jediné citlivější místo přichází odpoledne. Kolem 16:51 českého času vytvoří Měsíc kvadraturu s Plutem. Maličkost může na chvíli získat nepřiměřenou váhu a někdo může trvat na svém hlavně proto, že už jednou řekl, že na svém trvá. Nenechte dobrý nedělní den skončit soubojem o věc, na kterou v úterý nikdo nevzpomene. A ještě něco: Měsíc už dorůstá k úplňku, který přijde v úterý. Energie následujících dnů tedy bude spíš narůstat než slábnout.
Heslo dne: Dopoledne vyrazte. Odpoledne si to užijte. Večer nic nedokazujte.
Dnešní praktická drobnost: Podívejte se, kolik ledu máte v mrazáku
Předvánoční období se blíží a mrazák začne v mnoha domácnostech pomalu plnit cukroví, maso a další zásoby. Právě teď proto stojí za to otevřít ho a podívat se na vrstvu námrazy. U klasické mrazničky bez systému No Frost není silná námraza jen otázkou vzhledu. Funguje jako izolační vrstva a zvyšuje spotřebu elektřiny. ČEZ doporučuje mrazničku pravidelně odmrazovat; Electrolux uvádí jako orientační hranici vrstvu ledu kolem 3 až 5 milimetrů. Pokud už tam máte malý ledovec, nemusíte ho likvidovat právě dnes. Naplánujte si odmrazení na dobu, kdy je v mrazáku méně potravin. A hlavně: led neodsekávejte nožem ani šroubovákem a nerozmrazujte ho fénem, pokud takový postup výslovně nepovoluje výrobce. Můžete poškodit chladicí systém nebo samotný spotřebič. Nechte led roztát přirozeně a řiďte se návodem svého modelu. Jestli máte mrazák No Frost a žádný led tam není, dnešní kontrola zabrala přibližně sedm vteřin. To je velmi dobrý poměr práce a výsledku.
Beran
Ráno vám bude patřit.
Měsíc je ještě ve vašem znamení a příznivě se propojuje s Marsem a Jupiterem ve Lvu. Můžete se probudit s chutí někam vyrazit, něco podniknout nebo rozhýbat plán, který v posledních dnech stál.
Využijte dopoledne.
Slunce navíc vstupuje do Střelce a otevírá vám na několik týdnů oblast cestování, poznávání a nových zkušeností. Pokud už v hlavě nosíte nějakou cestu, kurz nebo aktivitu, právě teď může začít dostávat konkrétnější podobu.
Po jedenácté se ale tempo změní. Měsíc vstoupí do Býka a připomene peníze.
Možná zjistíte, že nádherný plán má také cenu.
To není důvod ho vzdát. Jen ho přepočítejte.
Odpoledne se vyhněte impulzivnímu nákupu jen proto, že jste se ráno pro něco nadchli.
Nedělní rada Beranům: Ráno si klidně vymyslete dobrodružství. Odpoledne zjistěte, kolik stojí. Pořadí je tentokrát správné.
Býk
Dopoledne možná ještě nebudete mít chuť na velký ruch.
Měsíc je ráno v klidnější části vašeho horoskopu, takže vám může prospět pomalý start, procházka nebo chvíle, kdy po vás nikdo nic nechce.
V 11:10 ale Měsíc vstoupí přímo do vašeho znamení.
A najednou se můžete cítit mnohem víc ve své kůži.
Druhá část dne přeje tomu, co máte rádi: dobrému jídlu, přírodě, pohodlí, lidem, vedle kterých nemusíte hrát žádnou roli, a praktickým věcem s viditelným výsledkem.
Slunce ale současně vstupuje do Střelce a začne v dalších týdnech otevírat společné peníze a rodinné dohody.
Dnes to ještě řešit nemusíte.
Odpoledne jen pozor, abyste kvůli jedné drobnosti nezačali tvrdohlavě bránit pozici, na které vám původně ani příliš nezáleželo.
Nedělní rada Býkům: Jestli je vám dnes dobře, není nutné den ještě „vylepšovat“. Býk občas velmi správně chápe, že dobrý oběd a klid jsou plnohodnotný program.
Blíženci
Slunce dnes vstupuje do protilehlého Střelce a pro vás začíná období, kdy budou mnohem důležitější druzí lidé, partnerství a společné plány.
Někdo vás může v dalších týdnech vytáhnout tam, kam byste sami nešli.
A právě dnes může přijít první náznak.
Ráno přeje přátelům a společnosti. Pokud se někdo ozve s nápadem na výlet nebo setkání, stojí za to ho zvážit.
Po jedenácté ale Měsíc přejde do Býka a vy můžete překvapivě zatoužit po klidu.
Poslechněte to.
Nemusíte každou volnou hodinu vyplnit rozhovorem nebo informacemi.
Odpolední Pluto může navíc rozjet hlubší debatu, než jste zamýšleli. Pokud se z nevinné otázky začne stávat filozofický spor, klidně ho přerušte dezertem.
Nedělní rada Blížencům: Dnes nemusíte být poslední, kdo něco řekne. Občas je velmi osvěžující zjistit, že rozhovor pokračuje i bez vás.
Rak
Slunce dnes vstupuje do Střelce a vaše pozornost se v dalších týdnech začne obracet více k běžnému režimu, organizaci a tomu, jak si každodenní život udělat příjemnější.
Nemusíte hned zavádět nový systém.
Dnešní ráno je naopak vhodné dokončit jednu věc, která už dlouho čeká.
Měsíc v Beranu vám může dát dost energie a rozhodnosti.
Po jedenácté ale přechází do Býka a druhá část neděle už bude mnohem společenskější. Přátelé nebo známí mohou být příjemnější volbou než další domácí práce.
Přijměte pozvání nebo někomu zavolejte.
Odpoledne si jen dejte pozor na člověka, který začne prosazovat vlastní plán jako jediný možný.
Nemusíte bojovat. Stačí se nepřidat.
Nedělní rada Rakům: Když je hotovo dost, přestaňte. „Ještě bych mohl…“ je věta, která už připravila mnoho Raků o celé odpoledne.
Lev
Ráno vás může zastihnout ve velmi dobré formě.
Měsíc v Beranu se harmonicky propojuje s Jupiterem a Marsem ve vašem znamení. To podporuje energii, pohyb, výlety, optimismus a chuť něco zažít.
A ještě lepší zpráva: Slunce vstupuje do ohnivého Střelce.
Pro Lvy tím začíná příjemnější období zaměřené na radost, tvořivost, kulturu, děti, vnoučata, lásku a koníčky.
Jestli jste poslední týdny příliš řešili domácnost nebo rodinné záležitosti, teď nastává čas trochu zvednout hlavu.
Odpoledne ale Měsíc v Býku přesune pozornost také k povinnostem a cílům.
Něco vás může vyrušit z příjemného programu.
Nenechte z jedné organizační záležitosti vzniknout velkou nedělní poradu.
Nedělní rada Lvům: Dnes je dobrý den užít si vlastní energii. Nemusíte z ní automaticky vyrábět program pro celé okolí.
Panna
Dopoledne může být trochu praktičtější.
Měsíc v Beranu ještě připomíná společné peníze, závazky nebo věc, kterou potřebujete vyřešit s druhým člověkem.
Udělejte, co je nutné.
Ale pak toho nechte.
Po jedenácté vstoupí Měsíc do zemského Býka a atmosféra se pro vás výrazně zlepší. Dostanete chuť někam vyrazit, něco poznat nebo plánovat cestu.
Slunce navíc právě vstupuje do Střelce a v dalších týdnech se víc zaměříte na domov a rodinu.
Právě proto může být dnešní výlet nebo kulturní program dobrým přechodem mezi dvěma obdobími.
Odpoledne si však nenechte dobrý den pokazit potřebou mít pravdu v nějaké debatě.
Nedělní rada Pannám: Když dnes navštívíte nové místo, nemusíte po návratu okamžitě hodnotit, co tam měli organizačně udělat lépe.
Váhy
Dopoledne bude ještě hodně o druhých lidech.
Měsíc v Beranu stojí proti vašemu znamení a partner nebo někdo blízký může mít velmi jasnou představu, co se dnes bude dělat.
Klidně ho chvíli nechte rozhodovat.
Od jedenácté se atmosféra mění a do popředí se mohou dostat společné peníze, dohody nebo něco, co s druhým člověkem sdílíte.
Nejlepší bude řešit konkrétní věc konkrétně.
Slunce mezitím vstupuje do Střelce a začíná pro vás období více rozhovorů, kratších cest, setkávání a poznávání.
V příštích týdnech tedy bude dobrých příležitostí někam vyrazit dost.
Dnes nemusíte stihnout všechny.
Odpoledne pozor na potřebu rozebrat starý problém do poslední vrstvy.
Nedělní rada Vahám: Pokud se dnes dva lidé konečně na něčem shodnou, není nutné ještě půl hodiny zjišťovat, kdo k dohodě přispěl větším dílem.
Štír
Dnes ráno Slunce opouští vaše znamení.
Poslední měsíc mohl být více o vás, vašich rozhodnutích, návratech a otázkách, co vlastně chcete dál.
Od dneška se pozornost postupně přesune k penězům, hodnotám a praktickému výsledku.
Co z nových plánů opravdu stojí za čas a energii?
Dopoledne ještě využijte na praktickou věc. Měsíc v Beranu přeje aktivitě a dokončování.
Po jedenácté přejde do Býka přímo proti vašemu znamení a hlavní roli převezmou druzí lidé.
Partner nebo někdo blízký může chtít pohodovější tempo než vy.
Zkuste se přizpůsobit.
Odpolední Pluto může přinést chuť vytáhnout staré rodinné téma. Dnes bych ho nechal spát.
Nedělní rada Štírům: Když se druhému člověku nechce řešit něco právě dnes, nemusí tím nic skrývat. Možná je opravdu jen neděle.
Střelec
Slunce dnes v 8:23 vstupuje do vašeho znamení.
Začíná vaše období a s ním může přijít větší chuť dívat se dopředu.
Co chcete během příštího roku vidět? Co chcete zkusit? Kam se chcete podívat? Co jste už příliš dlouho odkládali?
Nemusíte dnes odpovědět na všechno.
Ale jedna konkrétní myšlenka může stát za zaznamenání.
Ranní Měsíc v Beranu vám navíc velmi dobře sedí a přeje zábavě, tvoření, pohybu a spontánnosti.
Po jedenácté ale přejde do Býka a připomene běžnou realitu: domácnost, povinnosti a tělo.
Pokud jste tedy ráno vymysleli tři nové projekty, odpoledne jeden vyberte.
Nedělní rada Střelcům: Vaše sezona právě začíná. Nemusíte během prvního dne naplánovat celý příští rok.
Kozoroh
Dnešní změna Slunce vás může trochu stáhnout z hlavního dění.
Začíná období, kdy bude dobré dokončovat, přemýšlet a připravovat si půdu, než Slunce v prosinci vstoupí do vašeho znamení.
To ale neznamená nečinnost.
Dopolední Měsíc v Beranu může přinést chuť něco udělat doma nebo kolem rodiny.
Nepřehánějte rozsah projektu.
Po jedenácté vstupuje Měsíc do Býka a přináší vám velmi příjemnou energii pro koníčky, kulturu, děti, vnoučata a všechno, co děláte pro radost.
Toho využijte.
Kozoroh má někdy tendenci považovat radost za něco, co přijde, až budou všechny povinnosti hotové.
Špatná zpráva je, že všechny povinnosti nikdy hotové nebudou.
Nedělní rada Kozorohům: Udělejte dnes něco příjemného ještě předtím, než bude všechno hotové. Je to bezpečný experiment.
Vodnář
Slunce dnes vstupuje do Střelce a pro vás začíná společenské období.
V dalších týdnech se mohou více ozývat přátelé, kluby, skupiny a společné projekty.
Některý dobrý nápad nemusí vzniknout o samotě, ale právě při setkání s lidmi.
Dnešní ráno přeje rozhovorům a kratším cestám.
Po jedenácté ale Měsíc vstupuje do Býka a zaměří pozornost více na domov.
Možná zjistíte, že po aktivním dopoledni máte největší chuť udělat si odpoledne pohodlí.
Klidně.
Odpolední kvadratura Měsíce s Plutem ve vašem znamení vás ale může udělat trochu tvrdohlavějšími. Když někdo doma udělá něco jinak, než byste to udělali vy, nemusí jít o ideologický spor.
Nedělní rada Vodnářům: Ne každá změna doma potřebuje koncept. Někdy se židle přesune prostě proto, že tam překážela.
Ryby
Dnešní ráno může být trochu finanční.
Měsíc v Beranu zvýrazňuje peníze a možná dostanete chuť něco koupit, objednat nebo si udělat radost.
Než kliknete, počkejte do oběda.
Po jedenácté totiž Měsíc vstoupí do Býka a vaše rozhodování se může výrazně zklidnit.
Slunce navíc vstupuje do Střelce a začíná období, kdy se více zaměříte na vlastní cíle a na věci, které chcete opravdu uskutečnit.
To nemusí mít nic společného s kariérou.
Může jít o cestu, tvořivý projekt, práci ve spolku nebo plán, který chcete dokončit hlavně sami pro sebe.
Dnes si jeden takový cíl připomeňte.
Nemusíte s ním ještě nic dělat.
Nedělní rada Rybám: Než si dnes něco koupíte pro nový projekt, začněte projektem. Překvapivě často se pak ukáže, co skutečně potřebujete.