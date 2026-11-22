Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má nový film režiséra Francise Lawrence aktuálně 75 % od kritiků. Přísnější je web Metacritic, kde dostal 56 bodů ze 100, tedy hodnocení smíšené až průměrné. Ještě před dvěma týdny přitom první reakce z premiéry mluvily o nejlepším dílu série, jak jsme psali v našem předchozím článku.
Pro srovnání, původní
Hunger Games z roku 2012 mají u kritiků 85 % a Vražedná pomsta 90 %, což je pořád rekord celé série. Obě části Síly vzdoru skončily na 70 % a předchozí prequel Balada o ptácích a hadech na 64 %, jak připomíná web Screen Rant. Úsvit sklizně se tedy drží v lepší polovině. Jen to není triumf, jaký sliboval potlesk z Londýna. Foto: Lionsgate O čem je Hunger Games: Úsvit sklizně?
Film podle románu Suzanne Collinsové se vrací 24 let před příběh Katniss Everdeenové. Šestnáctiletého Haymitche Abernathyho z Dvanáctého kraje vylosují do jubilejních 50. Hunger Games, do kterých musí každý kraj poslat dvojnásobný počet splátců. Připomeňme, že ve filmech s Jennifer Lawrence hrál Haymitche jako cynického mentora s lahví v ruce Woody Harrelson.
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Mladou verzi hraje australský herec
Joseph Zada, vedle něj se objeví Mckenna Grace jako Maysilee a Elle Fanning jako mladá Effie Trinketová. Jesse Plemons si zahrál Plutarcha Heavensbeeho, Kieran Culkin moderátora Caesara Flickermana a prezidenta Snowa tentokrát ztvárnil Ralph Fiennes.
Ve Fiennesově Kapitolu nechybí ani
Glenn Close, která vede losování splátců. Film trvá 158 minut a je tak nejdelším dílem celé série. Foto: Lionsgate Zadu kritici chválí, délka je ale problém
Owen Gleiberman z magazínu
Variety píše, že se Lawrence vrátil ke stylu prvních Hunger Games a výsledek je jasně lepší než Balada o ptácích a hadech. Chválí scénu losování s Glenn Close, Plemonse i Fiennese jako chladnokrevného Snowa. Vadí mu ale, že příběh z velké části opakuje první díl a poslední třetina se táhne.
Jinak to vidí David Rooney z
The Hollywood Reporter. Podle něj je Zada srdcem celého filmu a tahle role z něj udělá hvězdu. Kde Gleiberman vidí nevýrazného mladíka, tam Rooney vidí objev roku.
Nejtvrdší je Peter Bradshaw z deníku
The Guardian. Filmu dal jedinou hvězdičku a píše o až surreálně nudném pokračování série, která podle něj už nemá co říct. Většina kritiků se ale shoduje, že herecky jde o jeden z nejsilnějších dílů.
A jak sérii hodnotí Češi?
Čeští diváci dávají původním
Hunger Games na Kinoboxu 69 % a Vražedné pomstě 73 %. Úsvitu sklizně Kinobox zatím předpovídá 67 %, sami ho budete moct ohodnotit od čtvrteční premiéry 19. listopadu. Hodnocení je zatím tedy pouze AI vygenerovaným předpokladem platformy a neodráží skutečné názory diváků.
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Kdo by si chtěl před kinem osvěžit paměť, může sáhnout po knižní předloze, která vyšla i česky.
Hunger Games: Úsvit sklizně vstupuje do českých kin 19. listopadu. Jestli měli pravdu nadšení diváci z Londýna, nebo přísní kritici, si tak můžete ověřit sami. Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Lionsgate Foto: Murray Close/Lionsgate Foto: Lionsgate
Zdroje: Rotten Tomatoes, Metacritic, Screen Rant, Variety, The Hollywood Reporter, The Guardian, Kinobox