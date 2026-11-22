Když mě přepadne obrovská chuť na
sladké , ale ani náhodou se mi nechce zadělávat klasické koláčky , hlídat kvásek a dlouhé hodiny netrpělivě čekat, až konečně vykyne, sáhnu po těchhle báječných kynuté těsto rychlokoláčcích z taveného sýra. Zní to možná na první poslech trochu netradičně, ale tavený sýr v kombinaci s poctivým tukem na pečení a hladkou moukou vykouzlí naprostý zázrak. Výsledkem je neuvěřitelně křehké, jemné a vláčné těsto, které se po upečení doslova rozplývá na jazyku a chutná skvěle i druhý nebo třetí den. Navíc máte všechno hotové raz dva a nepotřebujete k tomu hromadu drahých ingrediencí, složité vážení ani žádné speciální cukrářské vybavení.
Mám moc ráda tu
hravou variabilitu, kdy si do důlků můžu podle nálady nebo zásob ve spíži střídat hustá , oslazený švestková povidla tvaroh, makovou náplň nebo oblíbenou domácí marmeládu, a po vytažení z trouby je ještě za tepla zasněžit moučkovým cukrem. Vždycky, když je postavím na stůl při rodinné oslavě nebo nečekané návštěvě, zmizí z talíře rychlostí blesku a každý hned loudí recept, protože nikdo nevěří, z čeho jsou vlastně upečené.
Můj tip zní: Tavený sýr i tuk na pečení si vyndejte z chladničky alespoň hodinu předem, aby měly pokojovou teplotu a šly při hnětení snadno spojit do hladkého, pružného a poddajného těsta bez zbytečného dření a hrudek. Recept na domácí nekynuté koláčky z taveného sýra
Celkový čas přípravy a pečení: 40 minut Ingredience potřebné k přípravě Těsto: 500 g hladké mouky 280 g taveného sýra 250 g tuku na pečení Náplň a dokončení: 150 g povidel, tvarohu nebo husté marmelády 80 g moučkového cukru Postup při přípravě rychlokoláčků z taveného sýra
1. Na pracovní plochu nebo do hluboké zadělávací mísy
prosejte hladkou mouku, aby se krásně provzdušnila a těsto bylo po upečení co nejkřehčí.
2. K mouce
přidejte vybalený tavený sýr a na menší kostičky nakrájený změklý tuk na pečení, aby se suroviny lépe spojovaly.
3. Všechny ingredience nejprve
promněte konečky prstů jako drobenku a poté je ručně důkladně propracujte a uhněťte v hladké, kompaktní a nelepivé těsto, které se nebude při tvarování rozpadat.
4. Hotové těsto
zabalte do potravinářské fólie a nechte ho alespoň patnáct minut odpočinout v chladu, zatímco si připravíte plechy a náplně.
5. Troubu
rozehřejte na 180 stupňů a dva velké plechy vyložte pečicím papírem, aby se koláčky během pečení nepřichytily.
6. Z odpočinutého těsta
odtrhávejte stejně velké menší kousky, v dlaních z nich vyválejte úhledné kulaté bochánky a skládejte je na připravený plech s dostatečnými rozestupy.
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7. Pomoučněným palcem nebo kulatým koncem vařečky do středu každého bochánku
vytlačte hlubší důlek, přičemž okraje koláčků lehce upravte, aby nepraskaly.
8. Do každého vytvořeného důlku
naneste lžičkou náplň podle chuti, ať už zvolíte hustá švestková povidla, jemně oslazený tvaroh nebo poctivou domácí marmeládu.
9. Naplněné plechy
vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečte přibližně 20 minut, dokud okraje koláčků nezačnou zlátnout.
10. Upečené koláčky opatrně
vyjměte z trouby, nechte je několik minut zchladnout na plechu, aby zpevnily, a ještě vlažné je štědře pocukrujte moučkovým cukrem přes jemné sítko. Foto: Cooky.cz, rychlomňamka Tipy redakce: Hustota náplně: Do důlků vybírejte spíše hustší náplň, jako jsou povidla nebo tuhý tvaroh, aby při pečení nevytekla na plech. Velikost koláčků: Tvarujte raději menší bochánky, protože těsto se při pečení krásně rozleží a drobné kousky se skvěle hodí na jedno až dvě zakousnutí. Ochlazení těsta: Pokud se vám těsto během tvarování zdá příliš měkké, dopřejte mu na dvacet minut odpočinek v chladničce. Cukrování za tepla: Moučkový cukr sypete na koláčky ještě vlažné, aby na povrchu vytvořil hezký cukrový závoj. Skladování v dóze: Hotové koláčky uložte do uzavíratelné krabičky na chladnější místo, kde si zachovají svou příjemnou křehkost.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková