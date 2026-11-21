Zásadní otázka na třech stránkách
Dne 21. listopadu 1905 vyšla v odborném časopise Annalen der Physik Einsteinova krátká práce s otázkou v názvu: Závisí setrvačnost tělesa na jeho energetickém obsahu? Vypadala téměř nenápadně vedle rozsáhlejších vědeckých pojednání. Její autor, tehdy zaměstnaný v bernském patentovém úřadě, v ní ale posunul jeden ze základních problémů fyziky. Energie nebyla jen něco, co těleso získává a ztrácí při pohybu, zahřívání nebo vyzařování světla. Ukázalo se, že její změna souvisí také se změnou hmotnosti.
Einstein nepracoval s obřím experimentálním zařízením. Postavil myšlenkový experiment na důsledcích speciální teorie relativity, kterou publikoval téhož roku. Představil si těleso, jež vyzáří energii v podobě světla, a porovnal popis události z různých vztažných soustav. Z porovnání vyplynulo, že těleso po vyzáření energie musí ztratit odpovídající nepatrnou část hmotnosti.
Co znamená slavné c na druhou
Dnešní zápis E = mc² říká, že klidová energie tělesa odpovídá jeho hmotnosti násobené druhou mocninou rychlosti světla ve vakuu. Rychlost světla je asi 300 tisíc kilometrů za sekundu. Její druhá mocnina je obrovské číslo, takže i velmi malá hmotnost odpovídá značnému množství energie. Neznamená to však, že bychom běžně dokázali vzít jakýkoli předmět a všechnu jeho hmotu jednoduše proměnit v užitečnou energii.
Hmotnost tělesa je zároveň mírou jeho setrvačnosti: vyjadřuje, jak těžké je změnit jeho pohyb. Einsteinův výsledek spojil setrvačnost s energetickým obsahem tělesa způsobem, který starší mechanika nepředpokládala. Při běžných změnách energie je příslušná změna hmotnosti tak malá, že ji téměř nelze zaznamenat. U jaderných procesů je ale rozdíl energií dostatečný, aby se jeho účinky projevily dramaticky.
Proč rovnice není kouzelný návod na výrobu energie
Když dochází k jadernému štěpení nebo slučování lehkých jader, vzniklé produkty mají jinou celkovou klidovou hmotnost než původní systém. Rozdíl odpovídá energii uvolněné například jako pohyb částic nebo záření. Z tohoto principu vycházejí mimo jiné procesy v nitru hvězd, vývoj jaderných reaktorů i některé medicínské technologie, které pracují s jaderným zářením.
Je ale potřeba vyhnout se častému omylu: rovnice sama nebyla návrhem atomové bomby ani technickým postupem ke konstrukci reaktoru. Mezi fyzikálním vztahem a praktickým využitím ležela desetiletí dalších experimentů, objevů v jaderné fyzice a inženýrských rozhodnutí. Einsteinovo jméno se dnes s jaderným věkem spojuje tak silně, že jeho skutečný teoretický příspěvek často zaniká pod pozdější historií zbraní.
Rok, který změnil způsob kladení otázek
Roku 1905 Einstein publikoval i práce o světelných kvantech, Brownově pohybu a speciální relativitě. V souhrnu otevřely fyzice několik zcela nových cest. Listopadový článek byl v tomto kontextu elegantním důsledkem nové představy prostoru, času a energie. V původním textu se vztah neobjevil přesně v dnešní ikonické školní podobě E = mc²; populární zápis se ustálil postupně.
Důležité je také to, že vědecká myšlenka se nestala pravdivou proto, že byla krásná nebo že ji napsal slavný člověk. Její význam potvrdily další teoretické a experimentální práce. Právě tím se liší skutečný vědecký převrat od efektního nápadu: přežije nezávislé prověřování a začne vysvětlovat jevy, které dříve do známého obrazu světa nezapadaly.
Záhada skrytá v obyčejných věcech
I předmět položený bez pohybu na stole má klidovou energii spojenou se svou hmotností. V každodenním životě je její existence prakticky neviditelná. Fyzikální popis vesmíru se ale díky Einsteinově práci stal hlubší: hmota a energie se přestaly jevit jako zcela oddělené pojmy. To je důvod, proč třístránkový listopadový text zůstává důležitý více než století po svém vydání, i když jeho slavnou rovnici dnes najdeme na hrncích a tričkách.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Albert Einstein – Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?, Annalen der Physik (1905), DOI 10.1002/andp.19053231314 [2], Princeton University Press – Einstein Bibliography 1901–1921, publication chronology [3]. img ai generated