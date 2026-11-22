Kevin Vallejos nemluví o výhře, mluví o klipu. 24letý Argentinec v pérové váze do 66 kg s bilancí 18-1 má 21. listopadu 2026 v Dauhá před sebou Aljamaina Sterlinga, 37letého Američana v pérové váze s bilancí 26-5, jenže v jeho hlavě už běží video, které si má pustit někdo úplně jiný. Knockout má být vzkaz Alexandru Volkanovskému, šampionovi divize. Celé se to odehraje na turnaji, jehož hlavní zápas obstará český bojovník Jiří Procházka proti Navajovi Stirlingovi. Redakce MMAmag k tomu otevřela oficiální program turnaje, žebříček UFC i bilance obou mužů a jedno číslo tomu plánu pomáhá víc než všechna slova.
Jedna věta přes tlumočníka, která měla doletět do Austrálie
Vallejos, který má v UFC, největší světové MMA organizaci, zatím 4 výhry bez porážky, to řekl 2 dny před zápasem serveru MMA Junkie, a to přes tlumočníka. „Tím, že porazím Aljamaina Sterlinga tak, jak ho porazím, si myslím, že se ten záběr dostane k Volkanovskému. A mám pocit, že ho to nadchne, aby chtěl dokázat, že dokáže zápasit s novou generací bojovníků a porazit ji. A tu podle mě reprezentuji já.“
Originální videozáznam toho vystoupení redakce MMAmag dohledávala v knihovně UFC a použitelné znění nakonec našla v textu MMA Junkie publikovaném 19. listopadu 2026. Soupeře přitom Vallejos neshazuje. Sterlinga označil za „stoprocentně dobrého postojáře“, jehož nepříjemně zvláštní styl se špatně předvídá.
Ještě na jaře mluvil obecněji. Španělský deník AS ho 15. března 2026 po výhře nad Joshem Emmettem citoval slovy: „Argentina může dál snít o tom, že bude mít mistra světa.“ Teď už jmenuje konkrétní cestu a konkrétního muže.
Jestli ta hrozba knockoutem stojí na něčem jiném než na sebevědomí, ukazuje rozpad jeho 18 výher a postavení obou mužů v oficiálním žebříčku UFC.
Devítka žebříčku jde na čtyřku a čísla na to sedí
Zápas je potvrzený organizací a stojí na oficiální kartě turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling, 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá, hlavní karta půjde na Paramount+. Program turnaje, který zveřejnila agentura Qatar Tourism, i stránka UFC ho vedou jako běžný zápas pérové váhy. O titul se tedy v Dauhá nebojuje.
V žebříčku UFC je podle stavu k 20. listopadu 2026 Volkanovski šampionem, Sterling čtvrtý, Vallejos devátý. Sterling je bývalý šampion bantamové váhy do 61 kg, který se do pérové divize přesunul a drží se v její špičce.
Z profilů na Sherdogu, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne rozdíl, o který Vallejos opírá svůj plán: 13 z jeho 18 výher přišlo knockoutem nebo technickým knockoutem, tedy zhruba 72 procent. U Sterlinga jsou to 3 z 26, zhruba 12 procent. Zato 8krát ukončil soupeře na zemi.
|Zakončení
|Vallejos (18 výher)
|Sterling (26 výher)
|KO / TKO
|13
|3
|Submise
|2
|8
|Rozhodnutí
|3
|14
|Jinou cestou
|0
|1
Volkanovski se k tomu stihl vyjádřit dřív, než Vallejos otevřel pusu
38letý Australan, který titul pérové váhy uhájil 24. října 2026 proti Movsaru Evloevovi, má na pořadí vyzyvatelů vlastní názor. A vyslovil ho 4 dny po té obhajobě. V přepisu podcastu The Ariel Helwani Show z 28. října 2026 redakce MMAmag dohledala pasáž, ve které šampion porovnává Sterlinga s pětkou žebříčku Jeanem Silvou: „Věřím, že pokud Aljamain vyhraje další zápas, zaslouží si to víc. Ale pokud Aljo prohraje, pak je to prostě Jean.“
Čtěte to ještě jednou. Muž, kterého chce Vallejos použít jako návnadu, má u šampiona rozdělanou vlastní cestu k pásu. MMA Junkie k tomu uvádí, že Volkanovski bere jako kandidáta i Vallejose, ale především v případě, že Sterlinga porazí.
Vallejos si pro případ, že by šampion do klece nešel, nachystal ještě jednu cestu k pásu a nahlas ji pojmenoval.
Co když šampion na návnadu vůbec nezabere
KOMENTÁŘ 2 dny před zápasem si bojovník z devátého místa veřejně objednal šampiona. Zajímavější než ta objednávka je ovšem jeho záložní plán: kdyby prý Volkanovski šel o váhu výš, bral by odvetu s Jeanem Silvou o uvolněný titul. Jenže to je zatím jeho přání, ne matchmaking. UFC k 20. listopadu 2026 nic takového neoznámila a ve svých materiálech dál vede Volkanovského jako šampiona pérové váhy. Odvetu může Vallejos žádat proto, že Silvovi podlehl 5. září 2023 na Dana White’s Contender Series jednomyslným rozhodnutím. Je to jediná prohra v jeho kariéře.
Čísla mu přitom dávají za pravdu. Podíl knockoutů má mimořádný a po výhře nad čtyřkou žebříčku by se posunul do první pětky. Potíž je jinde: pořadí vyzyvatelů si v téhle divizi zatím skládá šampion vlastními výroky v podcastech, ne sestřihy z Dauhá.
A tak ten klip musí nejdřív vzniknout. V cestě mu stojí muž, který je v celé rovnici návnadou i konkurencí zároveň.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s textem MMA Junkie z 19. listopadu 2026, s programem turnaje od Qatar Tourism, se stránkou turnaje a žebříčkem UFC ve stavu k 20. listopadu 2026, s profily na Sherdogu a s přepisem epizody The Ariel Helwani Show z 28. října 2026. Podíl knockoutů je vlastní výpočet podle vzorce počet výher danou metodou dělený celkovým počtem výher krát 100, zaokrouhleno na celá procenta; do něj vstoupilo 13 z 18 výher u Vallejose a 3 z 26 u Sterlinga. U rozpisu Sterlingových výher se databáze liší, Sherdog uvádí 14 rozhodnutí a jednu výhru jinou cestou, Probetrics 15 rozhodnutí, v tabulce platí Sherdog. Původní videozáznam Vallejosova rozhovoru se dohledat nepodařilo, výrok tak prošel přes MMA Junkie a tlumočníka, a nedohledán zůstal i přímý výrok Volkanovského, který by Vallejose jmenoval jako vyzyvatele. Text vznikl před zápasem a nehodnotí jeho průběh ani výsledek, nezahrnuje zbytek karty a otevřenou otázkou zůstává, zda UFC po Dauhá postaví titulový zápas podle Vallejosova scénáře.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka