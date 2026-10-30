Hackeři pronikli do největší kryptoburzy světa. Ke krádeži miliard dolarů jim možná stačil jediný notebook

Miliardy dolarů zmizely během několika hodin
Jedna z největších bezpečnostních krizí v historii kryptoměn vypukla ve čtvrtek 29. října 2026. Binance, největší kryptoměnová burza na světě podle objemu obchodování, zaznamenala neoprávněné převody digitálních aktiv z peněženek, které využívá ke zpracování zákaznických transakcí.
Podle oficiálního oznámení z 30. října činí předběžný finanční rozsah incidentu přibližně 6,3 miliardy dolarů. Blockchainoví analytici společnosti Bitquery následně popsali převody ze sedmnácti burzovních peněženek napříč devíti blockchainovými sítěmi. Podle jejich rekonstrukce se prostředky přesouvaly během necelých čtyř hodin.
Pokud se uvedený rozsah potvrdí, půjde o největší jednotlivou krádež kryptoměn v dosavadní historii. Dosavadním rekordem byl útok na burzu Bybit z února 2025, při kterém pachatelé získali přibližně 1,5 miliardy dolarů.
Binance v reakci na incident dočasně pozastavila vklady a výběry, zahájila bezpečnostní kontroly a spolupracuje s vyšetřovateli i provozovateli blockchainových služeb. Zároveň oznámila, že zákaznické ztráty pokryje z vlastních prostředků a ze svého bezpečnostního fondu SAFU.
To je však zatím závazek společnosti, nikoli nezávisle potvrzené dokončení náhrad. Burza také slíbila zveřejnit podrobnou technickou zprávu a aktualizované doklady o svých rezervách.
Nejslabším článkem mohl být počítač zaměstnance
První výsledky interního vyšetřování naznačují, že útočník mohl získat přístup přes kompromitovaný notebook zaměstnance odpovědného za technickou infrastrukturu. Podle Binance se následně dostal k jedné z interních služeb a dokázal prostřednictvím jejího systému zadávat neoprávněné výběry.
Na případu je zvlášť pozoruhodné, že burza zatím nenašla důkazy o úniku soukromých kryptografických klíčů.
Právě tyto klíče přitom představují jeden ze základních bezpečnostních prvků kryptoměn. Umožňují digitálně podepisovat transakce a prokazovat, že s určitými prostředky nakládá jejich oprávněný držitel.
Jenže pokud se útočník dostane do systému, který má oprávnění transakce vytvářet a schvalovat, nemusí nutně ukrást samotný kryptografický klíč. Může zneužít legitimní technickou infrastrukturu k provedení operací, které neměly být povoleny.
Analytici společnosti Bitquery uvádějí, že část odchozích transakcí nesla platné podpisy burzovních peněženek. To odpovídá scénáři, při kterém útočník zneužil proces autorizace místo přímého prolomení kryptografie.
Přesný způsob průniku do notebooku, rozsah získaných oprávnění a případná další bezpečnostní selhání zatím nebyly definitivně vysvětleny. Tyto okolnosti budou zásadní pro určení skutečné příčiny incidentu.
Jak lze ukrást kryptoměny, když má být blockchain bezpečný?
Kryptoměny jsou postavené na technologii blockchainu, tedy distribuované databáze, v níž se transakce zaznamenávají podle pravidel konkrétní sítě. Jejím cílem je umožnit ověřování převodů bez nutnosti spoléhat na jedinou centrální účetní knihu.
Jenže bezpečnost samotného blockchainu není totéž jako bezpečnost všech služeb, které jej využívají.
Kryptoměnová burza funguje jako prostředník. Umožňuje zákazníkům nakupovat a prodávat digitální aktiva a často také uchovává prostředky jejich jménem. K tomu používá vlastní peněženky, interní systémy, databáze a zaměstnanecké přístupy.
Část kryptoměn drží burzy v takzvaných horkých peněženkách, které jsou připojené k internetu a umožňují rychlé zpracování výběrů. Další prostředky mohou být uloženy v chladných peněženkách, jejichž podpisové klíče zůstávají offline.
Horké peněženky jsou pohodlnější pro každodenní provoz, ale zároveň představují atraktivní cíl pro útočníky. Pokud se hacker dostane do infrastruktury, která z nich smí převádět prostředky, může způsobit obrovské škody, aniž by narušil samotná pravidla blockchainu.
Právě tento rozdíl je podstatný pro pochopení nynější aféry. Nejde o potvrzený důkaz, že by někdo prolomil matematickou ochranu bitcoinu nebo jiné kryptoměnové sítě. Dosavadní informace ukazují spíše na selhání zabezpečení služby, která s digitálními aktivy nakládala.
Ukradené kryptoměny jsou vidět. Proč je tedy nelze jednoduše získat zpět?
Dalším paradoxem kryptoměn je jejich veřejná dohledatelnost. Transakce na řadě blockchainů může kdokoli sledovat, a bezpečnostní analytici tak dokážou mapovat přesun ukradených prostředků mezi adresami.
Jenže vidět, kam se peníze přesunuly, není totéž jako mít možnost je vrátit.
U bitcoinu například neexistuje centrální správce, který by mohl podle vlastního rozhodnutí zrušit již potvrzený převod. Jestliže pachatel ovládá klíče k peněžence, nelze mu prostředky jednoduše odebrat běžným administrativním příkazem.
U některých jiných digitálních aktiv je situace odlišná. Vydavatelé vybraných stablecoinů, tedy tokenů usilujících o udržení stabilní hodnoty vůči tradiční měně, mají technickou možnost určité adresy zablokovat a zabránit dalším převodům konkrétních tokenů.
Právě tento mechanismus byl využit také při útoku na Binance. Podle burzy se ve spolupráci s dalšími subjekty podařilo zmrazit aktiva v hodnotě přibližně tří miliard dolarů. Analytici však stále sledují další prostředky, které útočník přesunul nebo drží na jiných adresách.
Zmrazení navíc není automaticky totožné s vrácením kryptoměn jejich původnímu vlastníkovi. Může zabránit dalšímu nakládání s prostředky, ale jejich skutečné získání zpět může vyžadovat další technické, právní a vyšetřovací kroky.
Kdo za útokem stojí?
Zpravodajské agentury a bezpečnostní analytici upozornili na možné zapojení hackerů spojených se Severní Koreou. Podle společnosti Chainalysis a dalších odborníků vykazuje incident podobnosti s předchozími rozsáhlými útoky na kryptoměnové služby.
Severokorejským hackerským skupinám jsou dlouhodobě připisovány krádeže digitálních aktiv v miliardových objemech. V minulosti útočily například na kryptoměnové burzy a systémy umožňující převádět tokeny mezi různými blockchainy.
Identita pachatelů nynějšího útoku však zatím nebyla definitivně potvrzena. Samotná podobnost použitých metod nebo způsobu převádění prostředků nestačí k bezpečnému určení konkrétní skupiny.
Vyšetřovatelé budou muset posoudit digitální stopy, okolnosti průniku do systému, pohyb ukradených prostředků i případné vazby na dřívější incidenty.
Může se něco podobného stát i běžnému majiteli kryptoměn?
Pro zákazníky kryptoměnových burz je nynější incident připomínkou, že vlastnictví digitálního aktiva a kontrola nad jeho uložením nemusí být totéž.
Když člověk ponechá kryptoměny na centralizované burze, zpravidla spoléhá na její technické zabezpečení a schopnost plnit závazky vůči klientům. Pokud burza utrpí rozsáhlý útok, zákazník nemusí mít možnost s prostředky okamžitě nakládat, přestože sám žádnou bezpečnostní chybu neudělal.
Alternativou je vlastní kryptoměnová peněženka, ve které uživatel kontroluje přístupové klíče. Tím se omezuje závislost na burze, ale současně vzniká jiný typ rizika. Ztráta přístupových údajů, kompromitace zařízení nebo podvodné potvrzení transakce mohou vést k nevratné ztrátě prostředků.
Ani jedna varianta proto není automaticky bez rizika. Bezpečnost závisí na technologii, způsobu používání i tom, kdo má skutečnou kontrolu nad prostředky.
Útok na Binance navíc připomíná, že technologie mohou být matematicky velmi odolné, ale jejich provoz stále závisí na lidech, počítačích a organizačních postupech.
A právě tam se někdy nachází nejslabší místo celého systému. V tomto případě možná začínalo u jediného zaměstnaneckého notebooku.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Binance – Security Incident Update, 30 October 2026 [2], Reuters – Crypto exchange Binance freezes assets after $6.3 billion security breach [3], Bitquery – Binance Hack: $6.3B Drained on 9 Chains [4], CoinDesk – Binance Hack Drained Wallets Backing Customer Assets [5], Chainalysis – 2025 Crypto Crime Mid-Year Update [6], Bitcoin.org – Some Things You Need to Know [7], img ai generated