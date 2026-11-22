Martha Issová veřejně poprvé popsala, jak doma prožívali moment, kdy jejich dítě přestalo vystupovat jako Františka a začalo používat jméno Jay.
Herečka o tomto tématu promluvila celkem otevřeně, bez studu a snažila se nepřidávat na zbytečné dramatičnosti. V redakci In-Lifestyle si všímáme, že podobných změn týkajících se pohlaví poslední dobou přibývá. Když jde o známé osobnosti, citlivá rodinná témata se dneska rychle překlápějí do emocí, tedy krmiva pro sociální sítě, Issová to ale pojala s klidem a věcně.
Proč o tom mluví právě teď
Důvod je poměrně zřejmý. Blesk přinesl první otevřenější vyjádření Marthy Issové, v němž uvedla, že Jay se nejdřív svěřil jí a až později svému tátovi Davidu Ondříčkovi. Issová sama řekla, že by nebyla upřímná, kdyby tvrdila, že to pro ni bylo jednoduché. Současně ale zdůraznila, že rodina to nebere ani jako důvod k hrdosti, ani jako něco, za co by se měla stydět. David Ondříček byl ještě konkrétnější. Popsal, že mu Jay o své identitě řekl při procházce Stromovkou a že jeho reakce byla hlavně podpůrná.
U podobných témat se česká debata umí velmi rychle rozjet do dvou krajností. Pro jedny je to okamžitě ideologický symbol, pro druhé důkaz, že se svět hroutí. Jenže doma u kuchyňského stolu se obvykle nevede kulturní válka. Řeší se mnohem obyčejnější věci: jak dítě oslovovat, jak mu pomoct, jak to říct širší rodině a jak ustát reakce okolí.
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Issové nemluvila o trendu ani o módě, ale o tom, že se rodina učí žít v nové situaci. Ve veřejném prostoru se s oblibou opakuje, že změny identity se masově rozmohly. Bez dat je to ale možná spíš jen dojem než argument. Odborné klasifikace dnes používají pojem genderová inkongruence, ne jednoduchou mediální zkratku. WHO v ICD-11 tuto oblast přesunula mimo kapitolu duševních poruch a Americká psychiatrická asociace rozlišuje mezi samotnou identitou a psychickou tísní, kterou člověk může prožívat.
Kolik je vlastně pohlaví a proč v tom vzniká zmatek
Tady se vyplatí nepřeskakovat pojmy. Biologické pohlaví se v běžné medicínské a právní praxi chápe převážně jako mužské a ženské. Vedle toho ale existuje genderová identita, tedy způsob, jak člověk prožívá sám sebe. Když se tyto dvě roviny smíchají dohromady, spor je skoro jistý. Není potvrzené, že každé dospívající dítě, které o své identitě pochybuje, automaticky směřuje k trvalé změně. Stejně tak ale nelze poctivě říct, že jde pokaždé jen o krátký rozmar způsobený internetem.
Debata je zkrátka často hlasitější než samotná zkušenost rodin. Slova Marthy Issové proto působí střízlivěji než většina veřejných výkřiků kolem podobných témat. Nedává návod pro všechny. Jen připomíná, že za titulkem stojí konkrétní dítě, konkrétní rodiče a také hodně nejistoty, o které se špatně mluví.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Martha Issová otevřeně o synovi, který se narodil jako Františka: První rozhovor pro ni nebyl jednoduchý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.