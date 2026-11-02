Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kryptopeněženka ve skutečnosti žádné mince neobsahuje. Co tedy chrání a jak o všechno nepřijít?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kryptoměnovou peněženku si většina lidí představí jako digitální obdobu té kožené. Jenže žádné bitcoiny v ní fyzicky ani elektronicky neleží. Uchovává něco jiného: informace, které umožňují s digitálním majetkem nakládat. A právě proto může být několik zdánlivě obyčejných slov cennějších než samotný telefon nebo počítač. Jak kryptopeněženky fungují a proč někdy stačí jediná chyba ke ztrátě všech úspor?
Kryptopeněženka ve skutečnosti žádné mince neobsahuje. Co tedy chrání a jak o všechno nepřijít?

Kryptopeněženka ve skutečnosti žádné mince neobsahuje. Co tedy chrání a jak o všechno nepřijít?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací
Pyramidy stále skrývají skutečné záhady. Vědci ale hledají odpovědi úplně jinde než lovci senzací
Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed
Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed

Donora byla průmyslové město, kde byli lidé na kouř z továren zvyklí. Na konci října 1948 se však nad...

Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení
Od římských latrín k záchodům s výhledem na fjord. Historie nejdůležitější místnosti světa je plná překvapení

Americký prezident urazil Norsko a tamní turistická centrála mu odpověděla přehlídkou nádherných veřejných...

Vědec viděl barvy jinak než ostatní. Po smrti odkázal oči vědě a DNA odhalila důvod
Vědec viděl barvy jinak než ostatní. Po smrti odkázal oči vědě a DNA odhalila důvod

John Dalton patřil k nejvýznamnějším chemikům své doby, ale celý život měl problém, který neuměl vysvětlit:...

Technologie, které dalo p*rno světu. Bez průmyslu pro dospělé by internet možná vypadal jinak
Technologie, které dalo p*rno světu. Bez průmyslu pro dospělé by internet možná vypadal jinak

Videokazety, internetové platby, předplatné, webkamery nebo streamované video. Technologie, které dnes...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Trendy
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTrendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.