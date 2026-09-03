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Na Rychnovsku odpálili munici. Policie nabádá k opatrnosti

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Nevybuchlou munici objevili ve středu lidé v Doudlebách nad Orlicí. Pyrotechnik ji nechal převézt asi o kilometr dál a kontrolovaně odpálit. Podobné nálezy přitom nejsou ničím výjimečným. Na pozůstatky druhé světové války lidé narážejí v lesích, na polích i při úklidu starých domů.
Na Rychnovsku odpálili munici. Policie nabádá k opatrnosti

Na Rychnovsku odpálili munici. Policie nabádá k opatrnosti

Zdroj: Policie ČR, HZS KHK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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