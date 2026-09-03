Hradec hledá volební brigádníky, za práci v komisích mohou získat až 5 800 korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec hledá volební brigádníky, za práci v komisích mohou získat až 5 800 korun
Oprava zřícené nábřežní zdi omezí ve čtvrtek a v pátek dopravu na Úpském nábřeží v Trutnově, které je...
Když jde o život, rozhodují minuty. V Orlických horách proto vzniká nová výjezdová základna zdravotnických...
Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a...
Oprava mostu v Černožicích pokračuje naplno. Silnice I/33 zůstává kvůli stavbě úplně uzavřená a řidiči musí...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →