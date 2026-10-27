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„Rozhodnutí ve mně už nějakou dobu zrálo.“ Poslanec David Pražák vystupuje z ANO

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Dennívýzva
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Po jedenácti letech se rozhodl poslanec, zastupitel Libereckého kraje a Semil David Pražák vystoupit z politického hnutí ANO 2011. Spolu s ním se ke stejnému kroku rozhodli i další nově zvolení zastupitelé Semil na kandidátce ANO Semily. Nově budou fungovat jako nezávislí.
„Rozhodnutí ve mně už nějakou dobu zrálo.“ Poslanec David Pražák vystupuje z ANO

„Rozhodnutí ve mně už nějakou dobu zrálo.“ Poslanec David Pražák vystupuje z ANO

Zdroj: archiv Davida Pražáka
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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