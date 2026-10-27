„Rozhodnutí ve mně už nějakou dobu zrálo.“ Poslanec David Pražák vystupuje z ANO

„Tohle rozhodnutí ve mně nějakou dobu zrálo. Po jedenácti letech jsem se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO,“ uvedl David Pražák v úterý 27. října před osmou hodinou večerní na svém oficiálním facebookovém profilu. Důvody ale nesdělil, Liberecká Drbna se na poslance obrátila, zatím redakce čeká na vyjádření.
„Když jsem do politiky vstupoval, moc jsem nevěděl, co mě čeká. Za tu dobu jsem se toho hodně naučil a potkal spoustu lidí, kterých si vážím. Politika mě utvrdila v tom, že i s člověkem, se kterým nesouhlasím, se dá hledat společná cesta. Někdy není jednoduchá, ale vždycky by měla vést slušně a s ohledem na to, co daná rozhodnutí přinesou lidem v praxi,“ uvedl dále Pražák na svém profilu.
Neodchází podle svých slov s potřebou hnutí ANO kritizovat. „Chci poděkovat za zkušenosti, zázemí a všechno, co mi těch jedenáct let dalo. Mrzí mě, pokud svým rozhodnutím někoho zklamu, a omlouvám se. Věřím zároveň, že přátelství, která za tu dobu vznikla, zůstanou i bez stranické průkazky. A opravdu děkuju všem, kdo do politiky jdou a nebojí se za svůj názor postavit,“ dodává.
Ve Sněmovně zůstává dál, jako nezařazený poslanec.
Ke stejnému kroku jako on se rozhodli také další zastupitelé Semil. „Po zralé úvaze opouští hnutí ANO také zastupitelé zvolení na kandidátce ANO Semily. Do nového volebního období tak vstoupíme jako nezávislí zastupitelé,“ uvádí Pražák a pokračuje: „Na Semilech nám záleží. Nechceme, aby se celostátní politické dění promítalo do práce pro naše město a jeho občany. Chceme se dál držet konkrétních plánů, o kterých jsme s vámi mluvili, a pracovat pro Semily.“
David Pražák je zastupitelem Semil od roku 2015, od roku 2022 působil zároveň jako místostarosta města. V komunálních volbách uspěl i letos, hovoří se o něm jako o budoucím starostovi Semil.
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V krajských volbách byl v roce 2024 zvolen i do zastupitelstva Libereckého kraje. Zastává také post poslance. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zastává funkci souvisle od parlamentních voleb v říjnu 2017, opětovně byl zvolen v letech 2021 a 2025 za Liberecký kraj.