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Staré vzory potisků z České Lípy ožívají. Módní doplňky tvoří lidé se znevýhodněním

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Sociální podnik Deusmedia navrací život historickým textilním vzorům z České Lípy. Zapomenuté motivy potisků textilu aplikuje na moderní módní doplňky a zároveň dává smysluplnou práci lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
Staré vzory potisků z České Lípy ožívají. Módní doplňky tvoří lidé se znevýhodněním

Staré vzory potisků z České Lípy ožívají. Módní doplňky tvoří lidé se znevýhodněním

Zdroj: Deusmedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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