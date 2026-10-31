Staré vzory potisků z České Lípy ožívají. Módní doplňky tvoří lidé se znevýhodněním

Česká Lípa kdysi patřila k významným centrům potiskování textilu. Dnes se její téměř zapomenuté vzory vracejí na módní doplňky díky práci výtvarníků a dalších zaměstnanců sociálního podniku Deusmedia. Ten zaměstnává osm lidí, z toho šest se zdravotním znevýhodněním. Dává jim prostor pro kreativní práci, od obnovy historických motivů až po tvorbu webových stránek.
V českolipském muzeu se dochovalo 13 560 původních textilních vzorů a více než 20 tisíc tiskařských forem. Připomínají dobu, kdy v České Lípě vzkvétaly kartounky – dílny a továrny na potiskování bavlněných látek.
Jejich výroba dávno zanikla, ale historické motivy dnes dostávají novou podobu. Pod značkou KA (Kartea) se objevují na taškách, šátcích a dalších módních doplňcích.
Na jejich obnově pracuje společnost Deusmedia, která spojuje kreativní podnikání se zaměstnáváním lidí se znevýhodněním.
„Nechtěli jsme historické vzory jen zachránit a uložit do archivu. Chtěli jsme jim dát nový život a zároveň vytvořit práci pro lidi, kteří to na běžném trhu nemají jednoduché. Máme mezi nimi velmi talentované kolegy, jen potřebují trochu jiné pracovní podmínky. A naším cílem je, aby výsledné výrobky obstály samy o sobě – svým designem a kvalitou, ne proto, že pocházejí ze sociálního podniku,“ vysvětluje Rudolf Živec, ředitel společnosti Deusmedia.
Grafické návrhy vznikají v Deusmedia, látky tiskne společnost La Linea ve Dvoře Králové nad Labem a šití zajišťuje mimo jiné českolipská chráněná dílna Bogi. Podle Rudolfa Živce je cílem zachovat celý proces výroby v České republice, ideálně co nejvíce v České Lípě.
Staré vzory nestačí naskenovat. Ani umělá inteligence nestačí
Kartounové vzorníky bývají neúplné, poškozené nebo těžko čitelné. Ani moderní technologie proto samy nezajistí jejich věrnou obnovu. Je potřeba výtvarník, který motivy překreslí, znovu sestaví s ohledem na jejich dřívější využití a připraví je pro tisk.
Právě této práci se v Deusmedia věnuje výtvarnice Kateřina Jiříčková. Má dlouholeté zkušenosti ve sklářském oboru a volné tvorbě. Kvůli zdravotním obtížím už některé každodenní situace v běžném zaměstnání zvládala jen těžko. V Deusmedia našla prostor, kde může svůj talent a zkušenosti naplno využít. Na grafickém tabletu obnovuje historické motivy, věnuje se také designu nových výrobků a instalacím.
Sociální podnikání vyžaduje víc než jen nabídnout práci
Zaměstnávání lidí se znevýhodněním má svá specifika. Někteří potřebují zkrácený úvazek, jiní pružnější pracovní dobu nebo individuální přístup. Pracovní podmínky je proto někdy nutné přizpůsobovat aktuálním možnostem jednotlivých zaměstnanců. Sociální podnik s tím musí počítat při plánování zakázek, a přitom odvádět kvalitní práci a ekonomicky fungovat.
Součástí týmu Deusmedia je proto také sociální pracovnice Petra Vlčková. „Naši zaměstnanci se často potýkají nejen se zdravotními obtížemi, ale také s problémy v osobním životě, které sami nedokážou vyřešit. Může jít o dluhy, bydlení nebo složité rodinné situace. Mojí prací je pomoci jim se v těchto problémech zorientovat a v případě potřeby je propojit s dalšími odborníky, například s dluhovou poradkyní, krizovou interventkou nebo psychoterapeutem. Pokud totiž člověk nemá vyřešené základní životní problémy, těžko se může soustředit na práci a dlouhodobě si ji udržet,“ vysvětluje.
Jedním ze zaměstnanců je také Aleš, který získal stabilní práci po 20 letech. Dlouhodobé zdravotní a sociální obtíže ho držely mimo pracovní trh. Dnes se v Deusmedia stará o webové stránky společnosti a značky KA. Vedle zaměstnání získal také pomoc při řešení bydlení a dalších životních záležitostí.
Sociální podniky potřebují podporu i zákazníky
Deusmedia zároveň požádala o status integračního sociálního podniku. Rozhodnutí očekává v nejbližších dnech. Pokud uspěje, stane se prvním registrovaným integračním sociálním podnikem v Libereckém kraji. Pro jeho další rozvoj jsou ale důležité také zakázky a zákazníci.
„Sociální podniky musí fungovat jako každá jiná firma. Nestačí mít dobré srdce a pomáhat znevýhodněným, musí se také uživit. Právě proto, stejně jako ostatním sociálním podnikům v kraji, pomáháme i firmě Deusmedia s propagací, navazováním spolupráce s dalšími firmami a hledáním nových obchodních příležitostí,“ říká Zuzana Rengerová z Agentury regionálního rozvoje (ARR), která pro Liberecký kraj realizuje projekt SELiK zaměřený na podporu sociálního podnikání.
Českolipské vzory představí výstava v Liberci
Příběh historických kartounek i jejich současnou podobu představí výstava RE:TEXTURA v Kulturním a kreativním centru Linserka v Liberci. Vernisáž se uskuteční 9. listopadu 2026 od 17 hodin. Výstavu připravují Kartounky Česká Lípa a další partneři.