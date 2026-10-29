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ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení

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Dennívýzva
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Hnutí ANO přišlo po Semilech o své městské zastupitele také v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení. Zároveň zanikla místní buňka ANO v Turnově. Lídr turnovské kandidátky ANO Jaroslav Knížek (býv. ANO) to ČTK zdůvodnil tím, že nechtějí být zatíženi celostátní politikou.
ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení

ANO přišlo o své zastupitele v Turnově, budou vystupovat jako nezařazení

Zdroj: Město Turnov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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