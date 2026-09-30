ČNB varuje: Služby zdražují o víc než 5 %, inflace může začátkem roku vyskočitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ČNB varuje: Služby zdražují o víc než 5 %, inflace může začátkem roku vyskočit
Od začátku roku do konce srpna vzniklo v Česku 24 704 obchodních společností, zatímco 12 208 jich zaniklo....
Americká armáda už od jara prověřuje dvě nová pásová bojová vozidla pěchoty AMPV 30 od společnosti BAE...
ČEZ Prodej rozšiřuje služby pro odběratele plynu o bezplatný servis kotle v rámci služby ČEZ Servis...
Ratingová agentura S&P Global Ratings změnila výhled úvěrového hodnocení České republiky ze stabilního...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →