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ČNB varuje: Služby zdražují o víc než 5 %, inflace může začátkem roku vyskočit

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Více než polovina služeb v Česku meziročně zdražuje o více než 5 %, upozorňuje viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová. U kadeřnictví, servisu kol a aut, dentální hygieny, veterinárních služeb, čistíren nebo oprav obuvi se tempo růstu pohybuje mezi 6 a 9 %.
ČNB varuje: Služby zdražují o víc než 5 %, inflace může začátkem roku vyskočit

ČNB varuje: Služby zdražují o víc než 5 %, inflace může začátkem roku vyskočit

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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