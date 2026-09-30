Test znalostí na téma největší hity socialismu: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten je nejspíše příliš mladý

Na dnešek jsme připravili hudební kvíz z časů, kdy se písničky poslouchaly z rádia, nahrávaly na kazety a pouštěly na zábavách, tancovačkách i doma při oslavách. Vybavíte si ještě hity, u kterých vyrůstaly celé generace?
Když se řekne československá populární hudba za socialismu, mnohým se okamžitě vybaví jména jako Karel Gott, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Václav Neckář nebo Waldemar Matuška. Jejich písně zněly z rádií, televizních obrazovek i gramofonů a některé z nich se během let proměnily v opravdové evergreeny. Vedle sólových zpěváků si své pevné místo získaly také kapely, především Olympic, Katapult nebo později například Elán. Československá populární hudba přitom rozhodně nebyla jen o jednom žánru, vedle popu se dařilo rocku, bigbítu, country i písním s humorným nádechem. Na In-Lifestyle jsme připravili hudební kvíz, který připomene hity socialismu.
Sláva řady interpretů přetrvala dlouhá desetiletí
Šedesátá léta přinesla velký nástup mladé generace a s ním i nové hudební vzory. Karel Gott slavil úspěchy s písněmi jako Cesta rájem nebo Lady Carneval, Olympic bodoval s Dej mi víc své lásky a svou výraznou stopu zanechali také Václav Neckář, Petr Novák či Marta Kubišová. Právě její Modlitba pro Martu se navíc stala jednou z písní, které jsou dodnes pevně spojené s československými dějinami.
V sedmdesátých letech se na vrcholu popularity drželi především Karel Gott, Helena Vondráčková, Hana Zagorová nebo Waldemar Matuška. Posluchači si ale oblíbili také výrazné rockové interprety. Jiří Schelinger nazpíval nesmrtelný Holubí dům, Olympic přišel s dalšími hity a Katapult zaujal například písní Až…. Vznikaly také skladby, které se díky televizním pořadům a rozhlasovému vysílání dostávaly k obrovskému množství posluchačů.
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Osmdesátá léta pak přinesla další vlnu známých melodií. Zpívali je staří známí, ale prosazovali se i další interpreti a kapely. V televizních pořadech a na deskách zněly písně Václava Neckáře, Heleny Vondráčkové, Petry Janů, Jiřího Korna, Věry Špinarové, Petra Kotvalda se Stanislavem Hložkem nebo slovenských Elán. Některé skladby si lidé spojují s prvními láskami, školními diskotékami a tanečními zábavami, jiné s televizními estrádami a silvestrovskými večery. Kolik z nich si vybavíte vy?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, zpracováno s využitím veřejně dostupných informací na webech Český rozhlas, Český rozhlas, Wikipedie, iDnes
Tento příspěvek Test znalostí na téma největší hity socialismu: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten je nejspíše příliš mladý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.