Samsung telefony mají skrytou funkci, která šetří baterii za vás. Baterie vydrží o hodiny déle

Funkce se jmenuje Režimy a rutiny, dříve ji Samsung vedl jako Bixby Routines, a najdete ji v cestě Nastavení → Režimy a rutiny. Proč ji označujeme za skrytou? Nemá vlastní ikonu mezi aplikacemi, dokud si ji tam ručně nepřidáte. Samsung sám musel v One UI 5.1.1 přepracovat obrazovku „Objevovat“, protože uživatelé přednastavené rutiny jednoduše nenacházeli. Přitom právě tahle utilita dokáže automaticky zapnout úsporný režim, tmavý motiv, odstíny šedi nebo režim Nerušit ve chvíli, kdy to dává smysl, třeba při usínání nebo cestě do práce. Výsledkem je souhra drobných úspor, která může v praxi prodloužit výdrž baterie, přičemž konkrétní přínos závisí na tom, kolik akcí do rutiny přidáte a jak intenzivně telefon přes den používáte.
Co přesně Rutiny dělají s baterií
Žádný jednotlivý přepínač nezpůsobí zázrak. Síla Rutin spočívá v tom, že několik malých opatření spustí naráz a bez vašeho přičinění. Podívejte se, z čeho se úspora skládá:
- Power saving – může omezit některé aktivity na pozadí a podle nastavení také snížit výkon či další parametry spotřeby.
- Tmavý motiv – na AMOLED displejích může snižovat spotřebu, protože při zobrazování černé jednotlivé pixely nesvítí.
- Grayscale – odstraní barvy, ale jeho přínos pro spotřebu závisí na konkrétním displeji a způsobu použití telefonu.
- Vypnutí Always On Display – obrazovka přestane svítit v pohotovostním režimu.
- Standardní obnovovací frekvence – Samsung v manuálu Galaxy S23 uvádí, že nižší obnovovací frekvence může šetřit baterii oproti adaptivní vyšší frekvenci.
- Kratší timeout displeje – obrazovka zhasne dřív, když ji nepoužíváte.
Samsung nepublikuje univerzální číslo v hodinách, protože výsledek závisí na konkrétní kombinaci akcí, modelu telefonu a způsobu používání. Nelze proto obecně tvrdit, že konkrétní rutina ušetří za jednu noc více než hodinu. Pokud ale při usínání současně omezíte aktivitu na pozadí, vypnete Always On Display, snížíte obnovovací frekvenci a upravíte další nastavení spotřeby, telefon může během noci spotřebovat méně energie než při běžném nastavení.
Jak si bateriovou rutinu nastavit za minutu
Nejrychlejší cesta vede přes režim spánku, který Samsung připravil jako hotový scénář. Stačí pár kroků:
- Otevřete Nastavení → Režimy a rutiny → Spánek.
- Nastavte čas začátku a konce spánku.
- V doplňkových volbách aktivujte Power saving, Dark mode a Grayscale.
- Potvrďte a zapněte.
Od té chvíle telefon každý večer sám přepne do úspornějšího režimu a ráno se vrátí do normálu. Žádné ruční přepínání, žádné zapomenuté nastavení.
Kdo chce jít dál, může si vytvořit vlastní rutinu: Režimy a rutiny → Rutiny → +, přidat podmínku (čas, poloha, připojení k Wi-Fi, úroveň baterie) a vybrat akce. Samsung navíc nabízí doporučené rutiny, které stačí upravit a uložit. A pokud chcete mít funkci po ruce, v nastavení Rutin zapněte volbu „Zobrazit Režimy a rutiny na obrazovce Aplikace“, ikona se objeví mezi ostatními aplikacemi.
Funguje to na vašem Samsungu?
Jednoduchý test: pokud v Nastavení najdete položku Režimy a rutiny, funkci máte. Na starších zařízeních s Androidem 11 nebo 12 můžete narazit na původní označení Bixby Routines. Podle Samsung podpory je funkce dostupná na řadě Galaxy zařízení. Konkrétní možnosti se ale mohou lišit podle modelu, verze One UI a regionu.
V českém prostředí je rozhraní lokalizované. Názvy jako Režimy a rutiny, Režim spánku nebo Rutiny jsou v české verzi One UI dostupné, nejde o žádný anglický doplněk s omezenou lokalizací.
Proč jsou Rutiny v roce 2026 silnější než kdy dřív
Samsung v One UI 7 rozšířil možnosti Rutin o If-Else logiku a proměnné, čímž z jednoduchého přepínače udělal pokročilejší automatizační nástroj. Můžete například nastavit: „Pokud je baterie pod 30 % a jsem připojený k Wi-Fi, zapni Power saving, ale pokud nejsem na Wi-Fi, použij jiné nastavení.“ Konkrétní možnosti se přitom liší podle verze One UI a zařízení. Pixel od Googlu nabízí vlastní systémová pravidla a automatizace, zatímco Apple Zkratky jsou samostatnou aplikací s velmi širokými možnostmi automatizace.
V září 2026 Samsung rozšířil One UI 9 i na starší přístroje, takže pokročilejší možnosti Rutin nejsou výhradně doménou nejdražších vlajkových lodí. Jejich dostupnost ale stále závisí na konkrétním modelu a verzi systému.
Nejsilnější argument pro Rutiny není žádná jednotlivá funkce. Je to fakt, že po jednom nastavení přestanete výdrž baterie řešit, telefon se o část úspor postará sám, každý den, bez jediného klepnutí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman