Váha Noskové kolísala mezi 48 a 90 kily, teď ukázala tělo v plavkách a fanoušci se předhánějí v komplimentech

Ta věta je důležitější než cokoli, co je na snímku vidět. Pevná silueta, štíhlý pas, oblejší boky, retro nálada filtru, to všechno zaregistrujete na první pohled. Jenže u ženy, která si za poslední dvě dekády prošla anorexií, jojo efektem a toxickým vztahem, není pointou postava. Pointou je klid, se kterým ji ukazuje. „Moje křivky jsou prostě víc křivky,“ napsala k fotce. Žádná omluva, žádný plán na další shazování. A fanoušci na to zareagovali přesně tak, jak byste čekali, a přesně tak, jak by měli.
Od 48 kilo po 90 a zpátky
Média dnes běžně píšou o rozsahu „40 až 90 kilo“. Archivní čísla jsou o něco přesnější. V rozhovoru pro deník Právo z roku 2005 Nosková popisovala, že ve čtrnácti letech přestala jíst a dostala se na 48 kilogramů. Pozdější sekundární citace na Blesku uvádí dokonce 46 kilo a zmiňuje šikanu na škole jako spouštěč. V osmnácti letech váha vyletěla na 90 kilogramů, klasický jojo efekt po období hladovění.
Čtyřicítka, kterou dnes média zaokrouhlují, se v dostupných zdrojích jako přesné číslo nedá doložit. Ale i rozsah 46–90 kilo je brutální. Představte si, že vaše tělo za čtyři roky projde výkyvem téměř dvojnásobku vlastní hmotnosti. A celé to sleduje celá republika, protože jste právě vyhrála Česko-Slovenskou SuperStar.
Co říkají fanoušci, a proč je to podstatné
Pod plavkovým příspěvkem, který nejpozději 26. září 2026 citoval server Proženy.cz, se objevily komentáře typu: „Vypadáte skvěle, máte krásnou a zdravě vypadající postavu,“ nebo „Normální, krásná ženská postava.“ Jedna z reakcí shrnula tón celé diskuse: „Jste krásná žena, zdravá a sebevědomá, tak to má být.“
Všimněte si, co v těch větách chybí. Nikdo nepíše „konečně jste zhubla“. Nikdo neřeší číslo na váze. Chválí se normálnost, zdraví, sebevědomí. U zpěvačky, jejíž tělo bylo dvacet let veřejným projektem k opravě, je tohle zásadní posun, a nejen její.
Rok, který změnil víc než postavu
Rok 2026 je pro Noskovou (dnes oficiálně Michaelu Kolman) přelomový na několika frontách najednou. Redakce VIPŽivot připomíná, že v únoru si vzala fotografa Jana Kolmana. V květnu ji Ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo ombudsmankou, kde má využít vlastní zkušenost se systémem. V červnu veřejně promluvila o domácím násilí v kontextu seriálu Monyová a dokumentární série Láska nebolí.
Sama v únoru řekla, že se cítí lépe než předchozí rok a že „kvete“, a že to souvisí hlavně s vnitřním nastavením, ne s dietou. V červnu pak přiznala, že si díky Monyové uvědomila, jak špatně to mohlo skončit, a že byla „silná jen navenek“.
Od sebekontroly k sebepřijetí
Když v říjnu 2005 křtila knihu Já jsem já: kniha nejen o hubnutí, mluvila o tom, že ji po medializaci proměny zavalily dopisy dívek bojujících s nadváhou. Varovala je hlavně před nejedením. Dnes její přístup vypadá jinak: běhání, omezení cukrů, přerušovaný půst, ale především důraz na to, aby se cítila dobře, ne aby dosáhla konkrétního čísla.
Rozdíl mezi Noskovou z roku 2005 a Kolman z roku 2026 není v kilogramech. Je v jazyce. Tehdy psala návody na hubnutí. Dnes píše „je mi to úplně jedno“ a myslí tím přesně to, co říká. Podle nás je tohle ta největší proměna, jakou kdy veřejně ukázala, a žádný černobílý filtr ji nezachytí líp než ta jedna věta.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová