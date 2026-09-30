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BYD Seal 07 míří mezi prémiové sedany: Nabídne plug-in hybrid s dojezdem 245 km čistě na elektřinu

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BYD Seal 07 míří mezi prémiové sedany: Nabídne plug-in hybrid s dojezdem 245 km čistě na elektřinu Čínská automobilka BYD představila novou generaci modelu Seal…
BYD Seal 07

BYD Seal 07

Zdroj: Planeta Ekonomiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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