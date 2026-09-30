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Vypadalo to, že jsou Ka-52 a Mi-28 v moderní válce na odpis. Rusové je vrátili zpět a ukázali, jak s nimi válčí

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Ruské útočné vrtulníky, které po těžkých ztrátách v roce 2022 ztratily svou původní roli, se na záběrech z léta 2026 vracejí, tentokrát jako lovci ukrajinských dronů.
Vyzbrojení ruský bitevní vrtulník Kamov Ka-52 Alligator

Vyzbrojení ruský bitevní vrtulník Kamov Ka-52 Alligator

Zdroj: Uživatel Dmitry / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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