Volá vám příbuzný a prosí o peníze? Pozor. Hlas není jeho. Českem se šíří nejzákeřnější podvod všech dob

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Káva vychladla na stole, když se ozval telefon. Číslo známé, jméno na displeji taky. Zvednete a uslyšíte přesně tu barvu hlasu, kterou byste poznali mezi tisíci. Jenže tentokrát v ní rezonuje něco, co vás okamžitě vytrhne ze židle – naprostá panika, pláč, zoufalství. Váš blízký člověk tvrdí, že zranil někoho při nehodě, hrozí mu vazba a potřebuje stovky tisíc na kauci. Teď hned. Problém? Dotyčný v tu chvíli sedí v kanceláři a netuší vůbec nic.
Tohle už není sci-fi ani varování z budoucnosti. Klonování lidského hlasu pomocí umělé inteligence se stalo reálnou hrozbou, která v posledních měsících zasahuje stovky lidí v Česku i po celém světě. Zapomeňte na podezřelé e-maily plné překlepů od nigerijských princů. Dnešní kyberzločinci ovládají nástroje, které dokonale napodobí nejen tón a tempo řeči, ale i dech, váhání nebo typické zakoktání konkrétního člověka.
A co je nejhorší? Celý proces je děsivě snadný a dostupný téměř komukoli. Podvodníci už nepotřebují profesionální studia ani armádu techniků. Stačí jim několik sekund čistého zvukového záznamu a generativní model udělá zbytek. Kde takové nahrávky získají? Přímo od vás – z videí na Instagramu, z TikToku, z pracovních webinářů nebo podcastů, ve kterých jste vystupovali.
Tři sekundy vašeho hlasu stačí k dokonalému podvodu
Moderní algoritmy pracují s neuvěřitelnou efektivitou. Bezpečnostní experti upozorňují, že k vytvoření věrohodného hlasového klonu dnes postačí pouhé tři sekundy čisté nahrávky – například pozdrav z hlasové schránky. Software z takového vzorku extrahuje akustické charakteristiky a dokáže je aplikovat na libovolný text.
Útočník pak buď napíše, co má syntetický hlas říct, nebo mluví do mikrofonu s měničem hlasu v reálném čase. Výsledek? Audio deepfake, který lidské ucho běžně nerozliší od originálu. Odborný termín pro tento typ útoku zní vishing – kombinace slov voice a phishing.
Aby podvod vypadal ještě autentičtěji, pachatelé využívají techniku zvanou spoofing telefonního čísla. Dokážou zařídit, aby se na vašem displeji zobrazilo jakékoli číslo podle jejich volby. Pokud znají kontakt vašeho syna nebo dcery, váš telefon vám oznámí příchozí hovor přímo od něj. Svítí známé jméno, zní známý hlas. V takové chvíli je téměř nemožné zachovat chladnou hlavu.
Celá strategie stojí na precizní psychologické manipulaci. Útočníci vědí, že logika ustupuje do pozadí ve chvíli, kdy nastoupí strach, panika a časový tlak. Vymýšlejí krizové scénáře, které nesnesou odklad: autonehody, únosy, zadržení policií, ztráta dokladů v cizině, náhlé exekuce. Vždy následuje požadavek na okamžitý převod peněz – buď na neznámý účet, do kryptoměnového bankomatu, nebo předání hotovosti kurýrovi u dveří.
Nenaletí jen senioři. Podvod zasáhl i ředitele firem
Mylná je představa, že oběťmi se stávají pouze důvěřiví senioři. Moderní syntetické podvody cílí na všechny věkové skupiny – rodiče mladých lidí, partnery i manažery ve firmách. Ve firemním prostředí už došlo k případům, kdy ředitel poslal miliony na cizí účet poté, co mu telefonicky zavolal jeho nadřízený a požadoval rychlou diskrétní transakci kvůli akvizici. Hlas patřil skutečnému šéfovi, jenže za ním stál generativní model.
Jak se tedy bránit proti zbrani, která útočí na naše nejhlubší vazby a smysly? Technologická ochrana v tomto případě nestačí. Hlavní obrannou linií zůstává lidská obezřetnost a předem domluvená pravidla. Existuje několik jednoduchých kroků, které mohou zabránit fatálním finančním ztrátám.
Naprostým základem je okamžité přerušení hovoru a zpětné ověření. Pokud vám volá blízký člověk v nouzi a požaduje peníze, zavěste – i když to zní necitlivě. Následně sami vytočte jeho číslo z telefonního seznamu nebo mu pošlete zprávu přes jinou platformu, například WhatsApp či Signal. Tím okamžitě zrušíte podvržené spojení a dovoláte se skutečnému majiteli telefonu. Pokud dotyčný nezvedá, zkuste kontaktovat další členy rodiny, kolegy nebo společné známé.
Mimořádně efektivní obranou je zavedení rodinného bezpečnostního hesla. Domluvte se se svými nejbližšími na jednom tajném slově, frázi nebo vzpomínce, kterou znáte pouze vy a která se nikdy neobjevila na sociálních sítích. Může jít o jméno prvního rodinného psa, oblíbené jídlo z dětství nebo náhodné nesmyslné sousloví. Pokud vám v budoucnu zavolá kdokoli s naléhavou žádostí o pomoc, požádejte ho o toto kontrolní heslo. Žádný umělý model ani podvodník na druhé straně drátu nebude schopen správně odpovědět.
Důležité je také věnovat pozornost drobným anomáliím během hovoru. Přestože jsou hlasové syntézy na vysoké úrovni, mohou vykazovat nepřirozené pauzy, zvláštní robotické rezonance v pozadí nebo tendenci vyhýbat se přímým odpovědím. Zeptejte se volajícího na banální detail z nedávné minulosti – například co jste měli včera k obědu nebo jak se jmenuje váš soused. Podvodník na tyto otázky nedokáže reagovat a buď začne panikařit, nebo hovor ukončí.
V Česku funguje bezplatná linka 7726, provozovaná Asociací provozovatelů mobilních sítí, na kterou můžete podezřelé hovory a SMS nahlásit svému operátorovi.
Digitální hygiena jako nejlepší prevence
V neposlední řadě je nutné zamyslet se nad tím, jaké stopy zanecháváme v digitálním prostoru. Digitální hygiena a omezení sdílení soukromí jsou dnes důležitější než kdykoliv předtím. Zvažte, zda vaše profily na sociálních sítích musí být zcela veřejné a zda je nutné vystavovat dlouhá videa, kde zřetelně mluvíte vy nebo vaše děti. Čím méně kvalitního zvukového materiálu mají útočníci k dispozici, tím těžší je vytvořit věrohodnou repliku.
Technologie se vyvíjejí obrovským tempem a hlasové podvody jsou teprve na začátku své éry. S tím, jak se do telefonů dostává možnost generování videa v reálném čase, se brzy můžeme setkat i s falešnými videohovory. V digitálním věku proto už nestačí věřit vlastním očím ani uším. Zdravá míra skepse, ověřování informací z více zdrojů a otevřená komunikace v rodině jsou tím nejlepším štítem proti manipulacím moderní doby.
Zdroje článku: chip.cz, prozeny.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková