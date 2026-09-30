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Bure po rozvodu bojuje o majetek. Bývalá žena mezitím otevřeně mluví o zradě

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Pavel Bure prožívá jedno z nejtěžších životních období. Manželství někdejšího kanonýra NHL s Alinou Chasanovovou bylo po patnácti letech letos v červnu definitivně rozvedeno, tím ale jejich spor neskončil. Bývalá partnerka "ruské rakety" nyní veřejně mluví o lžích a zradě, komplikovaném vztahu Bureho s jejich třemi dětmi a komunikaci výhradně prostřednictvím právníků. Současně pokračuje spor o společný majetek.
Bure po rozvodu bojuje o majetek. Bývalá žena mezitím otevřeně mluví o zradě

Bure po rozvodu bojuje o majetek. Bývalá žena mezitím otevřeně mluví o zradě

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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