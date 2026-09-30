Urolog radí: Močení v sedě je nejlepší rozhodnutí každého muže

Zvyk, který stojí za přehodnocení
Málokdo by hledal spojitost mezi způsobem močení a zdravím močového měchýře. Přesto urologové stále častěji doporučují mužům, aby zvážili změnu dlouholeté rutiny. Močení vsedě totiž není jen otázkou pohodlí nebo hygieny – jde o medicínsky podloženou metodu, která může výrazně ovlivnit funkci dolních močových cest.
Zvláště muži se zvětšenou prostatou nebo problémy s vyprazdňováním měchýře mohou pocítit znatelný rozdíl. Vědecké studie z posledních let ukazují, že poloha těla při močení hraje klíčovou roli v tom, jak efektivně se měchýř vyprázdní a kolik zbytkové moči v něm zůstane.
Co se děje v těle při změně polohy
Když muž močí ve stoje, jeho tělo automaticky aktivuje posturální svaly, které udržují stabilitu. Tyto svaly však zároveň mírně napínají oblast pánevního dna, což může bránit zcela volnému průtoku moči močovou trubicí. Výsledkem je často pocit neúplného vyprázdnění nebo nutnost močení po kapkách.
Vsedě naopak dochází k přirozenému uvolnění svalstva pánevního dna. Měchýř se dostává do anatomicky výhodnější pozice a gravitace pomáhá k plynulejšímu a úplnějšému vyprázdnění. Rozsáhlá metaanalýza z roku 2014 prokázala, že tato poloha prokazatelně snižuje objem zbytkové moči – což je zásadní zejména pro muže s příznaky dolních močových cest (LUTS) nebo benigní hyperplazií prostaty (BPH).
Dalším často přehlíženým faktorem je tlak v břišní dutině. Ve stoje muži nevědomky zadržují dech nebo mírně napínají břišní svaly, což vytváří kontraproduktivní tlak. Vsedě je celé tělo uvolněnější a proces močení probíhá bez zbytečného úsilí.
Čtyři konkrétní výhody, které stojí za pozornost
1. Lepší vyprázdnění měchýře: Zejména u mužů nad 50 let nebo s problémy s prostatou vede sezení k výraznému snížení množství moči, která zůstává v měchýři po skončení močení. To dlouhodobě chrání před infekcemi močových cest a tvorbou močových kamenů.
2. Menší zátěž pánevního dna: Uvolněné svalstvo pánevního dna znamená nižší riziko chronického přetěžování, které může v pozdějším věku vést k inkontinenci nebo bolestem v oblasti pánve.
3. Hygienický přínos: Močení vsedě eliminuje mikroskopické rozstřikování moči po okolí toalety – problém, který při močení vestoje nelze zcela vyloučit ani při sebevětší opatrnosti. Toaleta i koupelna zůstávají čistší a bez nepříjemného zápachu.
4. Prevence dlouhodobých komplikací: Pravidelné neúplné vyprazdňování měchýře může postupně vést k jeho oslabení, zvýšenému riziku zánětů a v krajních případech i k nutnosti lékařské intervence. Změna polohy při močení je jednoduchý preventivní krok, který nevyžaduje žádné náklady ani léky.
Pro muže, kteří již mají diagnostikované problémy s prostatou nebo trpí častým nucením na močení, může být přechod na močení vsedě součástí komplexní léčebné strategie doporučované urology. V kombinaci s dalšími opatřeními – jako je dostatečný pitný režim a pravidelná kontrola – tak mohou výrazně zlepšit kvalitu života.
Zdroje článku: aeroflowurology.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, econpapers.repec.org, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová