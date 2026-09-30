Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížích

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Česnek bývá označován za přírodní antibiotikum. Jeho cenné vlastnosti mohou podpořit organismus při různých potížíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Někteří lidé na česnek nedají dopustit, jiní se mu pro jeho aromatickou až štiplavou chuť spíše vyhýbají. Česnek vám nicméně může pomoci s celou řadou zdravotních problémů. A kromě toho je vhodné konzumovat jej preventivně, pochopitelně s mírou.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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