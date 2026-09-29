Toto je konečně užitečné. Chrome lépe propojí váš telefon s počítačem – co děláte na jednom zařízení uvidíte na druhém

Poslat si odkaz z telefonu do počítače Chrome uměl roky. Jenže kdo to zkoušel, ví, jak to dopadlo: na druhém zařízení se otevřela stránka od začátku, bez kontextu, bez rozepsaného textu a bez místa, kde jste skončili. Google to 24. září 2026 na svém blogu změnil. Nová verze funkce „Send to your devices“ umí při odeslání karty zachovat její aktuální stav, včetně pozice posouvání a částečně vyplněných formulářových polí. Prakticky to znamená, že když na telefonu čtete třicátou stránku dlouhého dokumentu a rozepíšete komentář do formuláře pod ním, na počítači můžete pokračovat na stejném místě. Ne nahoře a bez rozepsaného textu.
Co přesně se přenáší a jak to funguje
Klíčový rozdíl proti starší verzi je v tom, co Chrome posílá na druhé zařízení. Dříve šlo v zásadě o adresu stránky. Nově se přenáší takzvaný page_context, tedy dodatečný kontext aktuální karty, který umožňuje zachovat její stav při pokračování na jiném zařízení.
Podle Googlu zahrnuje tento kontext mimo jiné:
- Pozici posouvání – Chrome si dokáže zapamatovat, kde jste na stránce skončili, takže na druhém zařízení nemusíte dlouhý dokument hledat znovu.
- Data z formulářových polí – zachová se také část rozepsaného obsahu formulářů, takže můžete pokračovat v práci tam, kde jste přestali.
Postup je jednoduchý: otevřete kartu, přejděte do nabídky sdílení a zvolte „Send to your devices“. Vyberete cílové zařízení a hotovo. Funkce navazuje na synchronizaci Chrome a vyžaduje přihlášení ke stejnému účtu Google. Chrome obecně umožňuje synchronizovat karty a historii mezi zařízeními, na kterých jste přihlášeni ke stejnému účtu.
Bezpečnost: formuláře se šifrují ještě před odesláním
Přenos rozepsaných formulářů přirozeně vyvolává otázku, co se s těmito daty děje cestou. Podle oficiální nápovědy Chrome jsou synchronizovaná data chráněna šifrováním. Uživatel si navíc může nastavit vlastní přístupovou frázi, pomocí které může zašifrovat data uložená v účtu tak, aby je Google nemohl číst. Tato dodatečná ochrana je volitelná.
U samotného
page_context je ochrana ještě konkrétnější. Chromium commit z dubna 2026 přidal do datového formátu pole encrypted_page_context. Před uložením synchronizačních dat se
page_context zašifruje pomocí klíčů používaných pro synchronizaci a původní nezašifrované pole se odstraní. Nejde tedy jen o to, že se data přenášejí přes zabezpečené spojení – samotný kontext karty se před uložením do synchronizačních dat také šifruje.
Apple a Samsung to umí podobně, ale jinak
Google tímto krokem rozšiřuje něco, co konkurence v různých podobách nabízí už delší dobu. Apple má Handoff a iCloud Tabs pro Safari; mezi iPhonem, iPadem a Macem vidíte otevřené panely a můžete pokračovat v práci na jiném zařízení. Samsung Internet zase synchronizuje záložky, historii a další data mezi zařízeními.
Rozdíl je v konkrétním způsobu pokračování. Google u nové funkce Chrome výslovně uvádí kombinaci zachované pozice na stránce a částečně vyplněných formulářů. Nejde tedy jen o otevření stejné URL, ale o snahu obnovit stav, ve kterém jste kartu opustili.
Výhodou Chrome je zároveň jeho multiplatformní charakter. Nemusíte používat telefon, počítač a tablet od jednoho výrobce. Stačí, aby na podporovaných zařízeních běžel Chrome a byla aktivní příslušná synchronizace.
Gemini v Chrome: kvízy, podcasty a videa navíc
Vedle synchronizace Google ve stejném oznámení rozšířil i Gemini v Chrome. Asistent v prohlížeči nově dokáže pracovat s videi a podcasty a z podkladů pro studium vytvářet interaktivní kvízy. Na desktopu lze Gemini předat až deset otevřených panelů najednou, takže může pracovat s obsahem více karet současně.
Důležitý háček: Gemini v Chrome se stále uvolňuje postupně a dostupnost se liší podle zařízení, země a jazyka. Kvízy vytvořené přímo v Gemini v Chrome jsou podle aktuální nápovědy Googlu zatím dostupné v angličtině v USA a Indii.
Pro Česko je situace o něco příznivější, než tomu bylo při prvním uvedení funkce. Aktuální seznam podporovaných regionů a jazyků už češtinu zahrnuje, ale Google zároveň upozorňuje, že Gemini v Chrome stále zavádí postupně, takže dostupnost nemusí mít každý uživatel okamžitě.
Synchronizace stavu karty je přesně ten typ funkce, kterou člověk ocení až ve chvíli, kdy ji poprvé použije, a pak se diví, že to takhle nefungovalo odjakživa.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda