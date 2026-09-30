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Netflix spouští levnější tarif s reklamami v 9 zemích Evropy. Česko zatím chybí, ale sousedé už ho mají

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Od 1. března 2027 si levnější Netflix s reklamami předplatí uživatelé v Polsku i Rakousku. Český účet tuto možnost nedostane.
Netflix, televize

Netflix, televize

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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