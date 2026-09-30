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V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korun

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V Husových sadech v Sokolově město postaví nové dětské hřiště za zhruba 13 milionů korun. Zřejmě největší sestava herních prvků ve městě doplní stávající menší hřiště. Takzvaný Rodinný park by měl být hotový do jara příštího roku, řekl místostarosta Sokolova Jan Picka (VOK).
V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korun

V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korun

Zdroj: město Sokolov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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