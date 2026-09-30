V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Husových sadech v Sokolově vznikne dvoupatrový Rodinný park za 13 milionů korun
Dominik Frodl byl jednou z hlavních postav vítězství svého týmu nad Spartou v pražské O2 Areně. Brankář...
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila statické zajištění silnice II/230 u Bečova nad...
Karlovy Vary začínají hledat vánoční strom, který letos během adventu ozdobí centrum města. Ideálním...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravuje mimoúrovňovou křižovatku na silnici I/13 mezi Karlovými Vary a...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →