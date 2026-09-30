Markéta Pekarová Adamová má před sebou životní zkoušku: Z jejích nejnovějších fotek fanouškům spadla brada

Markéta Pekarová Adamová oznámila, že se chystá na svůj první cyklistický závod. Po odchodu z politiky kvůli zdravotním potížím sází na aktivní režim.
O Markétě Pekarové Adamové se v posledních měsících mluvilo hlavně ve chvílích, kdy se uzavírala její politická kapitola. Teď se ozvala s daleko osobnější věcí. Žádné vyjádření ke sněmovnímu provozu, žádný komentář ke stranickým jednáním. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že na jejím programu je teď hlavně kolo, příprava a nechybí běžné zádrhele, které člověk kolikrát nemůže ovlivnit.
Z politiky odešla kvůli zdraví, teď mluví o závodě
V únoru 2025 oznámila, že už nebude kandidovat do Poslanecké sněmovny. Tehdy mluvila pouze o zdravotních potížích a o tom, že jí lékaři doporučili ubrat kvůli dlouhodobému stresu. Teprve později pro Blesk otevřeně popsala, co za jejími problémy stálo. S manželem se deset let snažili založit rodinu a během té doby podstoupila různé typy léčby. Opakovaná zklamání, léčba a celková zátěž ji podle jejích slov postupně vyčerpaly natolik, že se dostala na hranici únavového syndromu.
Právě psychická stránka pro ni byla podle jejích slov velmi náročná. Nešlo jen o samotnou léčbu, ale také o neustálé čekání a opakované zklamání, když se vytouženého výsledku znovu nepodařilo dosáhnout. Nakonec se rozhodla tuto kapitolu uzavřít a výrazně ubrat. I proto dnes její veřejné vystupování působí trochu jinak než v době, kdy byla jednou z nejvýraznějších tváří české politiky.
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Sport jí zůstal. Teď k němu přidává první závodní cíl
Na svém Instagramu nyní uvedla, že ji čeká cyklistický závod. Příprava přitom podle jejího vlastního popisu nebyla zrovna ukázková. Do tréninku jí zasáhlo počasí, nemoc i nedostatek času, který sama s nadsázkou označila za lenost. Přesto se do závodu pustila a právě tahle trochu neuhlazená realita působí možná zajímavěji než dokonale naplánovaný sportovní režim.
Cyklistika pro ni přitom není žádná novinka, kterou by objevila až po odchodu z politiky. Už dříve uváděla mezi svými volnočasovými aktivitami běh, cyklistiku a běžky. Závod tak spíš navazuje na sport, kterému se věnovala i v době své politické kariéry, jen o něm nyní dává více vědět.
V politice budila pozornost i tím, jak působila navenek
Sport jí ostatně zůstal i po odchodu z politiky a je na něm dobře vidět, jak se její veřejný obraz postupně mění. Zatímco dříve byla známá především jako výrazná politička, dnes na sociálních sítích ukazuje mnohem víc ze svého volného času, od výletů s manželem přes běžné každodenní momenty až po přípravu na závod. Působí to uvolněněji a méně formálně, než jsme u ní byli zvyklí.
V politice přitom Pekarová Adamová vždy působila poměrně rázně. Krátké vlasy, výrazný způsob vystupování a spíše strohý styl mohly vytvářet dojem ženy, která se snaží prosadit v prostředí, jemuž stále dominují muži. Sama ostatně věděla, že cesta z dělnické rodiny až do vysoké politiky nebude jednoduchá. Jak připomínala Česká televize, už od mládí byla velmi cílevědomá a postupně se vlastní pílí vypracovala až do čela TOP 09.
Dnes už ale zřejmě nemusí tolik řešit, jak má jako politička působit navenek. Z jejího Instagramu je vidět především člověk, který má rád sport a svůj volný čas, ať už to znamená vyrazit na kolo, nebo se jen podělit o něco z běžného života. Těžko samozřejmě říct, jestli jde o vědomou změnu image, nebo jednoduše o přirozený důsledek toho, že už nemusí každý svůj krok přizpůsobovat politické funkci. Jedno je ale jisté: ani po odchodu z vrcholné politiky se Pekarová Adamová do úplného klidu neukládá a další výzvy si hledá sama.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Markéta Pekarová Adamová má před sebou životní zkoušku: Její fotky z cyklovýletu ohromily fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.