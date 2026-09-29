Lékař z Náchodska přišel o 2,3 milionu korun. Video s Křetínským ho zlákalo na investici do ropy

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Lékař z Náchodska přišel o 2,3 milionu korun. Video s Křetínským ho zlákalo na investici do ropyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dvaašedesátiletý lékař naletěl profesionálně vyrobenému deepfake videu. Daniel Křetínský v něm nikdy nevystupoval, jeho tvář zneužila umělá inteligence.
Sudy s palivem
Zdroj: Trevor MacInnis / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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