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Lékař z Náchodska přišel o 2,3 milionu korun. Video s Křetínským ho zlákalo na investici do ropy

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Dvaašedesátiletý lékař naletěl profesionálně vyrobenému deepfake videu. Daniel Křetínský v něm nikdy nevystupoval, jeho tvář zneužila umělá inteligence.
Sudy s palivem

Sudy s palivem

Zdroj: Trevor MacInnis / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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