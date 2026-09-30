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Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát

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Let společnosti Delta Air Lines z Barcelony do Bostonu skončil v neděli 27. září neplánovaně v Portugalsku. Posádka letu DL251 odklonila Airbus A330-300 do Porta poté, co se během cesty objevil v kabině kouř.
Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát

Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát

Zdroj: Generováno ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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