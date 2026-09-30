Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát
Leteckou dopravu v Itálii ve středu 30. září zasáhne čtyřhodinová celostátní stávka zaměstnanců společnosti...
Jih Francie čeká ve středu 30. září mimořádně vydatný déšť doprovázený bouřkami. Francouzští meteorologové...
Tlačítko SOS v moderních automobilech není jen přímou zkratkou k telefonátu na linku 112. Systém eCall...
Člověk nemusí nikdy pořídit intimní fotografii, aby se objevil na snímku, který tak vypadá. Nástroje umělé...
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