Warriors vsadili poslední roky Curryho na hráče, který za devět sezon odehrál přes 57 zápasů jen jednou

Problém je zřejmý: Porziņģis je pro jejich plán ideální typ hráče, ale zároveň patří k basketbalistům, u nichž je dostupnost stejně důležitá jako samotná výkonnost.
Kristaps Porziņģis měl být jedním z hráčů, kteří dají Golden State jiný rozměr v poslední fázi kariéry Stephena Curryho. Místo prvního společného tréninku ale přišla zpráva, že lotyšský pivot na Havaj vůbec neodcestuje. Warriors oznámili blíže nespecifikovaný zdravotní problém a generální manažer Mike Dunleavy zatím neuměl říct, kdy se Porziņģis vrátí. Ještě minulý týden přitom normálně pracoval v hale a klub podle vlastních slov nová situace překvapila. NBA
Sama jedna absence na začátku kempu by nemusela znamenat téměř nic. U Porziņģise je ale těžké oddělit aktuální problém od jeho dlouhodobé historie. Golden State totiž nevzalo jen hráče, který může být výborným partnerem pro Curryho. Vzalo také hráče, u něhož se během kariéry opakovaně řešilo, kolik zápasů je vůbec schopen odehrát.
Na papíře dává Porziņģis vedle Curryho téměř dokonalý smysl
Warriors už několik let hledají způsob, jak kolem Curryho udržet dost prostoru a současně přidat velikost. Porziņģis přesně to nabízí. Měří přes 220 centimetrů, dokáže zakončovat nad obroučkou, chránit koš a zároveň vytáhnout soupeřova pivota za trojkovou čáru.
Pro Curryho je podobný profil mimořádně cenný. Obrana se proti němu už tak musí roztahovat daleko od koše. Pokud na stejné straně stojí vysoký hráč, kterého není možné nechat volného na perimetru, soupeřům ubývají možnosti, jak agresivně zdvojovat nebo zavírat prostor pod košem.
Právě proto Warriors s Porziņģisem v létě podepsali dvouleté prodloužení za 40 milionů dolarů. Nejde o luxusní doplněk rotace. Má být jedním z hráčů, kteří určují, jak bude tým vůbec fungovat. NBA
Jenže Porziņģisova kariéra má jeden problém, který taktika nevyřeší
Za posledních devět sezon odehrál více než 57 zápasů pouze jednou. Opakovaně ho zastavovala různá zranění a zdravotní komplikace a právě dostupnost je důvodem, proč kolem něj každý tým musí přemýšlet trochu jinak než kolem běžného hráče stejné kvality. Reuters
To neznamená, že současná absence automaticky předznamenává další ztracenou sezonu. Dunleavy zatím odmítl označit problém za dlouhodobý a Warriors stále mohou Porziņģise dostat zpátky bez větších následků. Jenže pro tým s tak úzkým časovým oknem je už samotná nejistota důležitá.
Golden State totiž nestaví projekt na horizontu pěti let. Curry je ve věku, kdy každá sezona může být jednou z posledních, v níž je ještě schopen hrát na úrovni superstar. Proto Warriors potřebují, aby jejich hlavní tahy fungovaly okamžitě.
Největším soupeřem Warriors možná nebude Oklahoma ani Denver, ale dostupnost vlastního kádru
Při stavbě veteránského týmu se často mluví o zkušenostech jako o výhodě. Stejný věk ale přináší druhou stranu rovnice: těla už nevydrží všechno, co před deseti lety.
Curry odehrál minulou sezonu jen 43 zápasů kvůli problémům s pravým kolenem, i když nyní tvrdí, že je bez omezení a do kempu vstupuje zdravý. Porziņģis se zase objevuje v přípravě s dalším zdravotním problémem. Warriors tak nepotřebují pouze dobře nastavit rotaci. Potřebují trefit období, kdy budou jejich nejdůležitější hráči zdraví současně. Reuters. A právě to je v NBA často obtížnější než postavit talentovaný tým na papíře.
Curryho sleva v tomhle příběhu mění význam
Curry před několika dny podepsal dvouleté prodloužení za 116 milionů dolarů, přestože mohl dostat přibližně 136,7 milionu. Golden State tím získalo trochu větší flexibilitu při stavbě kádru. NBA
Jenže finanční flexibilita řeší pouze část problému. Můžete vytvořit prostor pro správného hráče, podepsat ho za přijatelnou cenu a dokonale ho zasunout do taktiky. Pokud ale není zdravý ve chvíli, kdy ho potřebujete, všechna matematika kolem platového stropu ztrácí význam.
Porziņģis proto není důkazem, že strategie Warriors selhala. Je první připomínkou toho, na čem celý plán stojí. Golden State potřebuje poslední kvalitní roky Curryho obklopit hráči, kteří mu pomohou vyhrávat.
U Porziņģise bude ale stejně důležité něco mnohem základnějšího: aby vůbec mohl být pravidelně na hřišti.
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Zdroje: GMA News / Reuters – At Warriors camp, Steph Curry raring to go, Kristaps Porzingis out again [1], NBA – Kristaps Porzingis health issue leaves him out indefinitely [2].