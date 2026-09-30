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Warriors vsadili poslední roky Curryho na hráče, který za devět sezon odehrál přes 57 zápasů jen jednou

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Kristaps Porziņģis neodcestoval s Golden State na přípravný kemp na Havaji a kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému je mimo hru na neurčito. Warriors přitom právě na jeho kombinaci výšky, střelby a prostoru staví jednu z hlavních změn kolem Stephena Curryho.
Kristaps Porziņģis

Kristaps Porziņģis

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 08:30

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