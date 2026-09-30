NHL po noci: Bouchard dal hattrick, Edmonton přesto padl. Carolina zvedla mistrovský banner a pak prohrála 4 sekundy před koncem

První noc nové sezony NHL nabídla pět zápasů a hned několik dost odlišných scénářů. Viděli jsme bezbrankový souboj rozhodnutý několik sekund před koncem prodloužení, tři góly během 75 sekund, jeden divoký jedenáctigólový zápas i debutanty, kteří si první večer v lize budou pamatovat velmi dobře.
KALENDÁŘ NHL A VÝSLEDKY ZÁPASŮ
Carolina Hurricanes – Florida Panthers 0:1 po prodloužení
Carolina před zápasem slavnostně vytáhla ke stropu arény banner za Stanley Cup 2026, samotný start nové sezony jí ale Florida pokazila. Dlouho bezbrankové utkání rozhodl Gustav Forsling až 4,3 sekundy před koncem prodloužení, když z první zakončil přihrávku Cartera Verhaegheho. Jacob Markström při návratu do organizace Panthers pochytal všech 15 střel a Brandon Bussi na druhé straně zastavil 19 z 20 pokusů.
Panthers tak zvládli utkání, ve kterém se rozhodně nehrálo na množství šancí, ale spíš na trpělivost a chyby. Carolina si po emotivním ceremoniálu odnesla alespoň bod, první vítězství sezony jí však uteklo doslova několik sekund před nájezdy.
Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 2:3
Montreal začal sezonu vítězně v jednom z tradičně nejsledovanějších kanadských soubojů. Josh Anderson a Alexandre Carrier zaznamenali gól a asistenci, další branku přidal Zachary Bolduc a Jakub Dobeš pomohl Canadiens 26 zákroky. Toronto držel William Nylander, který dal oba domácí góly, ale Maple Leafs už potřetí odpovědět nedokázali.
Velkou pozornost přitahoval debut jedničky draftu Gavina McKenny. Osmnáctiletý útočník odehrál 15:19, zaznamenal jednu střelu a utkání skončil s bilancí minus dva; po zápase sám připustil, že jeho první vystoupení nebylo ideální. První zápas na lavičce Toronta nevyšel ani novému trenérovi Jimu Hillerovi, zatímco Sergej Bobrovskij při debutu za Leafs kryl 21 střel.
Boston Bruins – New York Rangers 3:0
V Bostonu to dlouho vypadalo, že první noc sezony nabídne druhou bezbrankovou remízu. Jeremy Swayman a Igor Šesťorkin drželi skóre 0:0 až do posledních čtyř minut, potom ale Bruins během 75 sekund nasázeli tři góly. Fraser Minten otevřel skóre 3:46 před koncem, JJ Peterka přidal druhou branku o 52 sekund později a Mark Kastelic po dalších 23 sekundách trefil prázdnou branku.
>Swayman pochytal všech 24 střel Rangers a zaznamenal devatenáctou nulu kariéry. Peterka navíc oslavil svůj první zápas za Boston gólem a okamžitě ukázal, proč Bruins v létě zaplatili za jeho příchod vysokou cenu; nastoupil v první formaci s novým kapitánem Davidem Pastrňákem a Eliasem Lindholmem.
Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 5:6 po prodloužení
Nejdivočejší zápas úvodní noci se odehrál v Edmontonu. Vancouver vedl ve třetí třetině už 5:2, jenže Oilers během necelých jedenácti minut náskok zlikvidovali a poslali utkání do prodloužení. V něm rozhodl v čase 1:59 Paul Cotter, který nejprve vleže vybojoval puk, následně se vrátil do hry a po přihrávce Maxe Sassona zakončil vítěznou akci.
Edmonton přitom dostal mimořádný výkon od Evana Boucharda. Obránce nasbíral hattrick a dvě asistence, Vasily Podkolzin přidal dva góly a Connor McDavid dvě přihrávky, ani pětibodový Bouchard ale nestačil k vítězství. Vancouveru pomohly dva Cotterovy góly a 32 zákroků Kevina Lankinena; nový trenér Canucks Manny Malhotra tak svůj debut zvládl vítězně, i když jeho mužstvo má po ztrátě třígólového vedení rozhodně co opravovat.
Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks 5:2
Vegas vstoupilo do sezony výhrou 5:2 a nový trenér Ryan Craig oslavil první zápas na lavičce Golden Knights vítězstvím. Jack Eichel zaznamenal gól a dvě asistence a dostal se na metu 700 bodů v NHL, skórovali také Victor Olofsson, Noah Hanifin, Mark Stone a při svém vůbec prvním zápase v lize také Trevor Connelly. Carter Hart pochytal 24 střel.
Chicago mělo alespoň jednu hodně očekávanou radost: Patrick Kane při návratu do dresu Blackhawks snížil ve třetí třetině na 2:3. Naděje ale vydržela jen 39 sekund, než Hanifin vrátil Vegas dvougólový náskok. Druhou branku Chicaga dal při debutu za klub Jordan Greenway, Spencer Knight zaznamenal 32 zákroků.
První noc tak nabídla docela přesnou ukázku toho, proč má denní souhrn NHL smysl i ve dnech, kdy nevznikne jedna dominantní „bomba“. Pět zápasů přineslo pět různých příběhů: Carolina slavila minulost a vzápětí těsně prohrála, Montreal zvládl rivalitu v Torontu, Boston rozhodl během minuty a čtvrt, Edmonton předvedl velký návrat bez vítězství a Vegas spojilo zkušené hvězdy s gólem debutanta.
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Zdroje: NHL.com – Florida Panthers vs. Carolina Hurricanes [1], NHL.com – Montreal Canadiens vs. Toronto Maple Leafs [2], NHL.com – New York Rangers vs. Boston Bruins [3], NHL.com – Vancouver Canucks vs. Edmonton Oilers [4], NHL.com – Chicago Blackhawks vs. Vegas Golden Knights [5].