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Do rozbouřené řeky za cizím dítětem skočila bez jediného zaváhání. Jeho matka mezitím pouze přihlížela ze břehu

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Dennívýzva
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Dítě je dar, kterého by si měl každý rodič nadevše vážit. Opatrovat jej, vychovávat a starat se o něj se vší láskou. Bohužel i přes veškerou snahu existují nehody, kterým se nedá vyhnout.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pexels
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