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"Někteří jezdci by ve F1 neměli být." Norris po kolizi v Baku nešetřil kritikou

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Lando Norris odjížděl z Velké ceny Ázerbájdžánu bez bodů a s pořádnou dávkou frustrace. Pilot McLarenu nejprve přiznal, že v Baku jednoduše nebyl dost rychlý a sám se dopustil chyby, jeho závod však definitivně ukončila řetězová kolize po restartu. Po kontaktu Franca Colapinta a Pierra Gaslyho se stal nevinnou obětí a následně prohlásil, že někteří jezdci by ve formuli 1 vůbec neměli být.
"Někteří jezdci by ve F1 neměli být." Norris po kolizi v Baku nešetřil kritikou

"Někteří jezdci by ve F1 neměli být." Norris po kolizi v Baku nešetřil kritikou

Zdroj: McLaren
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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