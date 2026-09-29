Galaxy S26 ukrývá režim 24 Mpx, který dělá nejlepší fotky ze všech. Je schovaný za stažení navíc a většina lidí o něm neví

Každý Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra umí v běžném režimu Foto pořídit snímky v rozlišení 24 megapixelů. Nejde o žádný skrytý senzor ani laboratorní trik. Samsung využívá techniku nazvanou AI Fusion, která kombinuje data z více snímků a zpracování hlavního fotoaparátu s vyšším rozlišením. Výsledkem je 24Mpx fotografie, která má nabídnout kompromis mezi rychlostí a velikostí 12Mpx výstupu a množstvím detailů z vyššího rozlišení. Problém? Funkce není zapnutá ve výchozím stavu. Odemyká se až přes aplikaci Camera Assistant, kterou si musíte stáhnout z Galaxy Store. A protože je schovaná za extra modulem mimo hlavní rozhraní kamery, běžný uživatel se k ní bez návodu jednoduše neprokliká. Samsung to ostatně sám řešil, v březnu 2026
aktualizoval Camera Assistant tak, aby byla volba 24 Mpx viditelnější, protože do té doby byla ukrytá v podmenu pokročilých nastavení rozlišení. Proč je 24 Mpx ten nejvyváženější režim
Samsung v řadě S26 nabízí tři rozlišení v běžném foto režimu: 12, 24 a 50 Mpx (u Ultra navíc 200 Mpx). Dvanáct megapixelů je rychlých, spolehlivých a zabírá nejméně místa. Padesát nebo dvě stě megapixelů přinese více detailů, ale za cenu větších souborů a v některých situacích také náročnějšího zpracování. Režim 24 Mpx sedí přesně uprostřed, a právě proto může být pro každodenní focení zajímavým kompromisem.
Podle popisu, který na Samsung Community zveřejnil moderátor Samsungu a citoval ho
Android Authority, AI Fusion kombinuje výhody výpočetního zpracování s daty z fotoaparátu s vyšším rozlišením. V praxi to může znamenat více prostoru pro ořez, jemnější textury a více detailů, hlavně přes den a v dobrém světle. V některých situacích, například při nočním focení, s bleskem nebo při sériovém snímání, se telefon může vrátit k 12Mpx výstupu. Nejde tedy o univerzálně nejlepší volbu za všech okolností, ale o kompromis mezi 12 a 50 Mpx pro běžné focení. Kde přesně ho najdete a jak ho zapnout
Aktivace zabere minutu, ale bez návodu byste ji hledali dlouho. Postup krok za krokem:
Otevřete aplikaci Fotoaparát. Klepněte na Rychlé ovládací prvky (ikona ozubeného kolečka). Přejděte do Nastavení. Klepněte na Camera Assistant; pokud ho nemáte nainstalovaný, telefon nabídne stažení z Galaxy Store. V Camera Assistant zapněte volbu 24MP resolution. Volitelně aktivujte Keep 24MP resolution, aby telefon pokud možno zachoval 24Mpx režim i při změně některých podmínek. Vraťte se do kamery a v nabídce rozlišení zvolte 24 Mpx.
Důležité je vědět, že 24 Mpx nefunguje na celém rozsahu zoomu.
Samsung oficiálně uvádí přesné rozsahy:
Model Zoom rozsah pro 24 Mpx Galaxy S26 / S26+ 1× – 1,9× Galaxy S26 Ultra 0,6× – 1,9× a 5× – 9,9×
Mimo tyto rozsahy fotoaparát automaticky ukládá snímky v jiném dostupném rozlišení, typicky 12 Mpx. Stejně tak se může 24Mpx režim vypnout při focení zblízka (makro), při skenování dokumentů nebo v situacích, kdy telefon použije jiný fotografický režim.
Proč o tom většina uživatelů netuší
Tvrzení, že o režimu 24 Mpx většina lidí neví, se opírá především o způsob, jakým je funkce dostupná: vyžaduje samostatnou aplikaci, která není součástí výchozího rozhraní fotoaparátu. Samsung ji navíc původně zařadil do podmenu „Advanced resolution options“ uvnitř Camera Assistant, tedy dvě úrovně hluboko od hlavní obrazovky kamery. Až březnová aktualizace ji přesunula do viditelnější části modulu a přidala přepínač „Keep 24MP resolution“. Samotná změna umístění ukazuje, že Samsung chtěl funkci zpřístupnit většímu počtu uživatelů.
Camera Assistant přitom není žádná novinka. Samsung ho používá už od dob řady Galaxy S22 jako prostor pro pokročilé fotografické volby, které by ve výchozím rozhraní kamery mohly zbytečně zahlcovat méně technické uživatele. Filozofie dává smysl, ale má vedlejší efekt: funkce, které by ocenili i běžní fotografové, zůstávají skryté za extra krokem. V českém Galaxy Store je Camera Assistant dostupný, Samsung ale upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se může lišit podle zařízení a regionu.
Kdy 24 Mpx zapínat a kdy ne
Podle nás dává 24 Mpx největší smysl ve třech situacích: při focení za denního světla, kdy chcete více detailu bez obřích souborů; u snímků, ze kterých plánujete ořezávat výřez; a obecně kdykoli chcete kompromis mezi 12 a 50 Mpx. Naopak v noci, při rychlém focení série snímků nebo v některých dalších situacích se režim může sám přepnout na 12 Mpx. To dává smysl, protože při náročných světelných podmínkách může být výhodnější využít výpočetní fotografii založenou na kombinování více snímků.
Laboratorní testy
DXOMARK hodnotí kameru Galaxy S26 jako vyváženou, u Ultra vyzdvihují pokrok v nočním focení a zoomu. Přímé srovnání 24Mpx režimu s iPhonem 16 nebo Pixelem 9 není totéž jako obecné srovnání fotoaparátů těchto telefonů, takže z něj nelze dělat jednoduchý závěr o tom, který telefon fotí lépe. Samotná existence mezistupně mezi 12 a 50 Mpx je ale zajímavá možnost pro uživatele, kteří nechtějí volit mezi malými 12Mpx soubory a výrazně většími snímky ve vysokém rozlišení.
Jeden stažený modul, pár klepnutí a na Galaxy S26 máte k dispozici další možnost nastavení rozlišení. Škoda jen, že Samsung tuhle volbu neudělal viditelnější přímo v hlavním rozhraní kamery, protože bez Camera Assistantu ji běžný uživatel snadno přehlédne.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman